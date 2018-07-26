6 вещей, которые категорически нельзя брать с собой в путешествие

Модельная обувь на высоком каблуке

Возьмите в руки роскошные туфли, которые томятся в вашем шкафу в ожидании скорого выхода, и представьте, какие мучения вы будете испытывать, пока будете совершать променаж на набережной или давать танцевальный мастер-класс в ночном клубе. Поэтому смело отложите неудобную обувь в сторонку и выберите ту, в которой вы сможете проходить весь день, и всю ночь, если понадобится. И не забудьте про спортивную обувь и шпепанцы, если у вас запланирован пляжный отдых.

Тяжелые книги в твердом переплете

Да, они выглядят презентабельно и листать бумажные странички одно удовольствие. Но подумайте лучше о том, сколько весят все эти тома, которые вы планируете подержать в руках от силы пару раз. Поэтому найдите альтернативу: произведение в мягком переплете или вовсе электронный вариант. Если использовать второй вариант, кстати, то можно с собой на отдых «захватить» чуть ли не полбиблиотеки.

Слишком откровенный купальник

Или наряд, в котором вы стесняетесь не то, что выйти на публику, но даже появиться перед близким человеком. Ведь вы все равно его не наденете, так зачем же тешить себя иллюзиями «а вдруг я всех покорю» и брать с собой в поездку вещи, в которых вы чувствуете себя неуютно? Лучше выберите то, в чем вы точно выглядите сногсшибательно и сексуально.