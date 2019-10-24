6 стран, где вы будете самым ценным сотрудником (в прямом смысле этого слова)
США
Сразу несколько американских городов уверенно лидируют в рейтинге «самых-самых», однако работодатели одного из них особо отличились своей щедростью. Речь идет о калифорнийском городе Сан-Франциско, где стремительно развивается IT-сектор, позволяя сотрудникам таких крупных гигантов, как: Google, Amazon, Apple и других компаний рассчитывать на весьма внушительное вознаграждение, составляющее в среднем около 421 тысячи рублей в месяц. Жители Нью-Йорка при этом могут похвастаться средней зарплатой, равной 297 тысяч рублей, бостонцы – 276 тысяч рублей, а те, кто проживает и работает в Чикаго – 262 тысячи рублей.
Швейцария
Фото: vostock-photo
Вопреки заблуждению многих людей, сотрудники швейцарских компаний отнюдь не являются самыми обеспеченными в мире. Хотя в том же Цюрихе работник может рассчитывать на средний размер оплаты труда, равный 380 тысяч рублей.
Австралия
Фото: vostock-photo
Жителям двух австралийских городов повезло получать зарплату, о которой остальные сотрудники могут только мечтать. Так, например, средняя зарплата работников в Сиднее составляет около 232 тысячи рублей, а в Мельбурне – 205 тысяч. В Австралии один из самых высоких уровень жизни по сравнению с другими странами, поэтому не удивительно, что люди там привыкли получать достойное вознаграждение за свои услуги.
Норвегия
Фото: vostock-photo
Сотрудники города Осло тоже не обделены вниманием работодателей – средний размер их зарплаты составляет около 209 тысяч рублей. Понятно, что большая часть из этой суммы уйдет на погашение налогов и прочих обязательных платежей, однако факт остается фактом – Норвегия уверенно занимает одну из верхних строчек в рейтинге стран с самой высокой заработной платой.
Дания
Фото: vostock-photo
Жители Копенгагена - столицы и самого крупного города Дании, именуемого еще «гаванью торговцев», могут рассчитывать на зарплату, равную 205 тысяч рублей, что, согласитесь, весьма неплохо. При этом самыми высокооплачиваемыми профессиями здесь считаются дантист и актуарий (специалист по актуарным расчетам в страховом и инвестиционном бизнесе), а менее доходными – дизайнеры и археологи.
Великобритания
Фото: vostock-photo
А вот сотрудникам лондонских контор предлагается потратить в месяц чуть меньшую сумму – средний размер зарплаты составляет здесь около 190 тысяч рублей. Самые высокие показатели будут у тех, кто работает в финансовой сфере, в области IT-технологий и в медицине.
А как дела обстоят у нас?
Фото: vostock-photo
Если обратить свой взор на наших соотечественников, то на самые большие зарплаты могут рассчитывать жители столицы. Так, согласно последним данным агентства РИА Рейтинг, исследовавшего уровня средств, начисляемых россиянам, средняя заработная плата в Москве составляет 96, 9 тысяч рублей, на втором месте Южно-Сахалинск, жители которого в среднем получают по 90, 6 тысячи рублей, а на третьей строчке Салехард, где граждане могут рассчитывать на заработную плату, равную 88 тысячам рублей. А вот самые низкие суммы (в пределах 26-27 тысяч рублей) ожидают жителей таких городов, как: Шахты, Черкесск, Элиста. Поэтому, если вы все еще сокрушаетесь, что ваш талант недостаточно высоко оценен, просто обратите свой взор на регионы, где люди не могут похвастаться даже этими цифрами.
Фото: vostock-photo
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