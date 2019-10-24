6 стран, где вы будете самым ценным сотрудником (в прямом смысле этого слова)

Не так давно немецкие исследователи в буквальном смысле слова заглянули в кошельки тех или иных специалистов, чтобы выяснить, в какой стране мира работникам живется лучше всего. А точнее, где работодатели не скупятся и высоко оценивают профессионализм своих сотрудников. Понятно, что в каждом случае нужно еще брать в расчет цены на аренду жилья, продукты питания и прочие бытовые потребности, однако в целом МРОТ, установленный на законодательном уровне для определения оплаты труда, размера пособий и прочих выплат, существенно отличается даже в пределах одной страны. Рейтинг самых высоких минимальных зарплат в 2019 году – в материале Passion.ru.