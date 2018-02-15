6 бесплатных услуг в поездах, о которых вы не знали

Получить другой билет при опоздании на свой поезд

Если по какой-то причине вы опоздали на свой поезд, то имеете полное право доплатить определенную сумму и возобновить действие своего билета (в течение 24 часов), не покупая при этом новый.

Уехать раньше срока

Не все знают, что наличие билета позволяет уехать другим поездом, отходящим на несколько часов (или даже дней) раньше срока, при условии, конечно, наличия свободных мест. И не нужно специально стоять в кассе, чтобы оформить новый билет с другой датой.

Занять весь багажный отсек, если у вас нижняя полка

Мало кому известно, что если вы приобрели место на нижней полке, то имеете полное право полностью занять багажный отсек и не делить его с другими пассажирами. Куда в таком случае должен девать свои вещи человек, которому не досталось такое козырное место? На самую верхнюю полку, конечно.