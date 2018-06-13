5 самых красивых усадеб Подмосковья, которые вас точно не разочаруют

Архангельское
Как добраться: от метро «Тушнская» ходит общественный транспорт (маршрутка №151 до остановки «Санаторий» или автобусы №151, №159 до остановки «Архангельское»).
Зачем туда ехать: эта красивая усадьба князей Юсуповых, расположенная на берегу Москвы-реки, заслуживает особого внимания. Здесь в первую очередь необходимо полюбоваться на дворец, который каким-то чудом сохранился нетронутым с советских времен. Именно там можно в полной мере прочувствовать атмосферу прошлого. И не забудьте прогуляться по Аполлоновой роще и заглянуть в театр Гонзага.
Быково
Как добраться: от Казанского вокзала нужно доехать до ж/д станции «Удельная», затем пересесть на автобусы №23 или №39 и проехать до остановки «Храм». Или можно от метро «Выхино» добраться на автобусе №424 до остановки «Храм» и далее пройтись немного пешком.
Зачем туда ехать: это одна из самых красивых и популярных усадеб, которую в свое время построил фаворит Екатерины II, московский генерал-губернатор Измайлов. И особого внимания заслуживает не только сам дворец, но и двухэтажная церковь, выполненная в готическом стиле.
Дубровицы
Как добраться: с Курского вокзала добраться до ж/д станции «Подольск», далее пересесть на автобус №65 и ехать до конечной остановки.
Зачем туда ехать: это уникальная усадьба, выполненная из белого камня в стиле барокко, в разное время которой владели Голицыны и Потемкины. Кроме того, именно здесь находится храм Знамения Пресвятой Богородицы, выполненный также в стиле барокко и являющийся одной из главных достопримечательностей Подмосковья.
Марфино
Как добраться: с Савеловского вокзала необходимо доехать до ж/д станции «Катуар», затем пересесть на автобус №37. Или можно от метро «Алтуфьево» добраться на маршрутном такси № 419 или № 420 до остановки «Марфино».
Зачем туда ехать: усадьба, которая очень похожа на дворцово-парковый ансамбль «Царицыно», является этаким дворцом средневековых рыцарей, принадлежавший князьям Голицыным. Особое внимание следует обратить на каменный мост, который, по задумке архитектора, являлся парадным въездом в усадьбу.
Суханово
Как добраться: с Павелецкого вокзала необходимо доехать до ж/д станции «Расторгуево», затем пересесть на автобус №379 или 59 и следовать до остановки «дом отдыха Суханово».
Зачем туда ехать: в этом поместье сохранилось большое количество архитектуры XVIII-XIX веков, живописное озеро и невероятный парк. Здесь следует не только полюбоваться домом с шестиколонным портиком, но и прогуляться по парковому ансамблю, погружаясь во времена расцвета Российской империи.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Shutterstock