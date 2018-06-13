5 самых красивых усадеб Подмосковья, которые вас точно не разочаруют

Как добраться: от Казанского вокзала нужно доехать до ж/д станции «Удельная», затем пересесть на автобусы №23 или №39 и проехать до остановки «Храм». Или можно от метро «Выхино» добраться на автобусе №424 до остановки «Храм» и далее пройтись немного пешком.

Зачем туда ехать: это одна из самых красивых и популярных усадеб, которую в свое время построил фаворит Екатерины II, московский генерал-губернатор Измайлов. И особого внимания заслуживает не только сам дворец, но и двухэтажная церковь, выполненная в готическом стиле.

Дубровицы