5 экзотических стран, где отважится побывать не каждый начинающий путешественник (а зря)

Если вы являетесь фанатом Азии, то, наверняка, вам понравится Мьянма, которая в последнее время становится все более популярным направлением. И несмотря на то, что во многих районах страны еще не безопасно, если следовать специальными туристическими маршрутами, то можно в полной мере ощутить особый азиатский колорит и проникнуться местными традициями и обычаями. Кроме того, бывалые путешественники рекомендуют встретить рассвет на воздушном шаре над мистическим Баганом, а затем отправиться на озеро Инле и пообщаться с рыбаками или, нарядившись в традиционный бирманский костюм, устроить красочную фотосессию на фоне завораживающих городских пейзажей.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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