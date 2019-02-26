5 экзотических стран, где отважится побывать не каждый начинающий путешественник (а зря)

Танзания
Начнем сразу с тяжелой «артиллерии». Вас тоже в детстве родители пугали фразой, что если не будете слушаться, они отправят вас в Африку, где опасность подстерегает буквально на каждом шагу? Многие люди, помня о своих детских страхах, так и не решаются в итоге посетить эту удивительную страну, и зря. Нет, бдительность, терять, конечно, не стоит, но, впрочем, как и в любом другом месте на карте. Путешественники, впервые оказавшиеся в Танзании, с воодушевлением рассказывают о том, как они наблюдали за первыми лучами солнца, находясь прямо в кратере вулкана Нгоронгоро, потухшего более 2,5 млн лет назад или о том, как они встретили стадо грациозных антилоп, своенравных зебр, своеобразных гиен, царственных леопардов, потрясающих фламинго и, конечно, львов. А после того, как закончатся все слова восхищения от созерцания африканской природы, можно направиться прямиком к Масаи, чтобы посмотреть, как и чем сегодня живет это племя, научиться приветственному танцу и понять, что такое настоящие «африканские страсти».
Боливия
Фото: vostock-photo/shutterstock
Если вам хотя бы раз удалось побывать в Перу, тогда, наверняка, Боливия вам покажется не такой уж и экзотической. Но, в отличие от своего «соседа», эта страна является самой высокогорной в Южном полушарии, отличается потрясающими пейзажами, от которых в прямом смысле захватывает дух и кружится голова. Если вы все же рискнете посетить Боливию, то приготовьтесь любоваться невероятными лагунами, в которых обитают розовые фламинго, научиться танцевать местные танцы, веселиться вместе с местным населением во время одного из красочных карнавалов, подружиться с милыми альпаками, приобрести что-то из традиционных нарядов и сувениров, а также посетить соляную пустыню Уюни. Вам этих впечатлений вполне хватит, чтобы потом с гордостью рассказывать о них своим друзьям и родным.
Албания
Фото: vostock-photo/shutterstock
К сожалению, у многих сложилось не очень хорошее впечатление об этой стране, в том числе благодаря многочисленным бункерам и албанской мафии. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что на сегодняшний момент это вполне гостеприимное и безопасное направление (мафия, например, уже давным-давно канула в Лету, поэтому находиться здесь весьма комфортно). Ради чего сюда ехать? Хотя бы ради того, чтобы собственными глазами увидеть невероятно-лазурное море, живописные горы, удивительную природу, и кое-где сохранившееся города времен Османской Империи.
Исландия
Фото: vostock-photo/shutterstock
Это направление прекрасно подойдет тем путешественникам, которые уже после пары дней изнуряющей жары начинают мечтать о комфортной прохладе. Поэтому, если у вас есть действующий шенген, то вы можете посетить Исландию, больше напоминающую декорацию к фэнтези, чем реалистичную страну. Чем там заняться? Рекомендуем непременно прогуляться по полям с застывшей лавой, застать переливающуюся радугу над водопадом, исследовать ледник, посетить гейзеры, взмывающие стремительным потоком прямо в небо, и пляжи с черным вулканическим песком и, если повезет, собственными глазами увидеть кита и онеметь от счастья рядом с такой красотой. А затем, уже сидя в самолете, жалеть о том, что не решились раньше на это потрясающее путешествие. Именно так, например, и получилось у одной знакомой пары, поженившейся буквально месяц назад и выбиравшей место для проведения медового месяца. Они долго спорили и не могли решить, где же, собственно, им хочется начать свое уже семейное путешествие. В итоге мужчина настоял на Исландии, а жена, побывав там однажды, пообещала, что они вернутся туда непременно, но теперь уже большим составом.
Мьянма
Фото: vostock-photo/shutterstock
Если вы являетесь фанатом Азии, то, наверняка, вам понравится Мьянма, которая в последнее время становится все более популярным направлением. И несмотря на то, что во многих районах страны еще не безопасно, если следовать специальными туристическими маршрутами, то можно в полной мере ощутить особый азиатский колорит и проникнуться местными традициями и обычаями. Кроме того, бывалые путешественники рекомендуют встретить рассвет на воздушном шаре над мистическим Баганом, а затем отправиться на озеро Инле и пообщаться с рыбаками или, нарядившись в традиционный бирманский костюм, устроить красочную фотосессию на фоне завораживающих городских пейзажей.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!