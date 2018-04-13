5 бюджетных вариантов для отдыха на майские праздники

Армения
Отдых в Армении смогут себе позволить не только те, кто ленятся оформлять визу, но и счастливцы, забывшие обновить свой загранпаспорт! С недавних пор гостеприимная страна Закавказья принимает российских туристов и по обычному паспорту. Но это, разумеется, не главное ее преимущество. Ереван, или, как его любят называть местные, Розовый город, — сердце страны, где смогут «оттянуться» и любители древностей, и поклонники современного искусства, и охотники до шопинга. В главной картинной галерее столицы хранятся шедевры Рубенса, Строцци, Айвазовского и других мастеров разных эпох и стран. Совсем неподалеку отсюда по выходным разворачивается знаменитый Вернисаж — рынок, на котором можно найти все: от серебряных украшений позапрошлого века и старинных музыкальных инструментов до книг ограниченных изданий времен СССР. Таверны и рестораны города тоже можно причислить к ряду его достопримечательностей. Долма, бозбаш, хаш, бастурма — в меню заведений вас ждут сотни блюд, достойных самого пристального изучения.
Стоимость перелета из Москвы в Ереван и обратно в мае: от 12,3 тыс. рублей
Стоимость проживания в этом городе: от 1,7 тыс. рублей в двухместном номере отеля 3* за одну ночь.
Черногория
Черногория — это не просто безвизовая Европа. В первую очередь это средневековые стены и горные пейзажи, волны Адриатики и кухня средиземноморья… Прибавьте ко всему низкие цены еще не открывшегося сезона — и получите идеальный отдых. Купаться в море понравится только закаленным: температура воды прогревается до 18-20°С. Зато температура воздуха и ласковое солнце создают идеальные условия для неспешных прогулок по старинным городам. Поклонникам такого времяпрепровождения подойдут города Будва и Бар. В Бар, кстати, стоит заглянуть и заядлым шопоголикам: здесь работает самый большой рынок Адриатического побережья, полный сокровищ и необычных сувениров. А если хочется быть ближе к природе, отправляйтесь в треккинг-тур по национальному парку Дурмитор, где вашему взору откроются величественные каньоны, шумные реки, густые леса и мирные озера.
Стоимость перелета из Москвы в Подгорицу и обратно в мае: от 12,6 тыс. рублей
Стоимость проживания в этом городе: от 1,9 тыс. рублей в двухместном номере отеля 3* за одну ночь.
Марокко
Отпуск в стиле восточной сказки, экстремальное путешествие по пустыне, расслабленная неделя йога-ретрита — все это про Марокко. Нужно только выбрать верное направление. Если хочется почувствовать себя особой царских кровей, отправляйтесь в Шефшауэн. Снимите номер в одном из старинных риадов и изведите всю память в телефоне на фотографии. Прогуляйтесь по голубому городу и попробуйте лучший в своей жизни апельсиновый фреш. Тем, кого больше привлекает дикая романтика пустынь, лучше сразу отправиться к городу Эррашидия. Караваны верблюдов, ночевки в шатрах и бесконечное звездное небо — все это начинается именно здесь. А на побережье близ Агадира получится посвятить неделю постижению серфинга и поиску гармонии со своим телом.
Стоимость перелета из Москвы в Касабланку и обратно в мае: от 17,6 тыс. рублей
Стоимость проживания в этом городе: от 1,5 тыс. рублей в двухместном номере отеля 3* за одну ночь.
Азербайджан
Если вы, например, хотите совместить приятное с полезным, а помимо отдыха еще совершить выгодные покупки, тогда рекомендуем отправиться прямиком в Азербайджан, а именно в его столицу Баку. Особенно актуально это направление будет сейчас, когда евро и доллар стремительно поползли вверх, а наши зарплаты — вниз. К тому же для посещения этой страны россиянам не нужна виза, лететь туда всего лишь три часа, и в Баку отлично изъясняются на русском языке. Поэтому проблем в общении там точно не возникнет.
Баку имеет свою неповторимую атмосферу. С одной стороны, город похож на динамично развивающийся Дубай, с другой — на романтичный Париж и гостеприимную Валенсию. Только здесь можно увидеть лондонские кэбы-такси баклажанового цвета, посетить многочисленные шопинг-моллы, где товаров не меньше, чем в той же Европе, заглянуть в знаменитый Центр Гейдара Алиева, прогуляться по Старому городу, изучить исторический центр Баку, найти мощеную мостовую, на которую падал Андрей Миронов, выкрикивая пароль «Черт побери!», и полюбоваться современными футуристическими зданиями из бетона и стекла.
Стоимость перелета из Москвы в Баку и обратно в мае: от 22,8 тыс. рублей
Стоимость проживания в этом городе: от 2 тыс. рублей в двухместном номере отеля 3* за одну ночь.
Вьетнам
Благодаря майским праздникам россияне могут вдвое продлить свой отдых: использовав всего семь отпускных дней, получится высвободить для путешествия целых две недели! И это отличный повод уехать в дальние края — к жаркому солнцу, мятежным волнам океана, сладким экзотичным фруктам. Тем, кому необходима перезагрузка и спокойный, но интересный отдых, отлично подойдет Вьетнам. В мае лучше всего отдыхать на юге страны. Курортный город Нячанг — для поклонников пляжного релакса. Здесь их встретят уютные кафе и веселые бары, старинные и не очень храмы и, конечно же, отличные бесплатные пляжи. А если вам по вкусу уютные и тихие города, то отправляйтесь в Далат — горный город в двух часах езды от побережья. Среди разноцветных зданий, оставленных еще французами, местные жители торгуют необычным стрит-фудом и вином — предметом гордости всей страны. А в перерывах между дегустациями отправляйтесь исследовать водопады, что неподалеку отсюда, — Датанла для экстремалов, Пренн для любителей животных.
Стоимость перелета из Москвы в Хошимин и обратно в мае: от 26,4 тыс. рублей
Стоимость проживания в этом городе: от 700 руб. в двухместном номере отеля 3* за одну ночь.