5 бюджетных вариантов для отдыха на майские праздники

Армения

Отдых в Армении смогут себе позволить не только те, кто ленятся оформлять визу, но и счастливцы, забывшие обновить свой загранпаспорт! С недавних пор гостеприимная страна Закавказья принимает российских туристов и по обычному паспорту. Но это, разумеется, не главное ее преимущество. Ереван, или, как его любят называть местные, Розовый город, — сердце страны, где смогут «оттянуться» и любители древностей, и поклонники современного искусства, и охотники до шопинга. В главной картинной галерее столицы хранятся шедевры Рубенса, Строцци, Айвазовского и других мастеров разных эпох и стран. Совсем неподалеку отсюда по выходным разворачивается знаменитый Вернисаж — рынок, на котором можно найти все: от серебряных украшений позапрошлого века и старинных музыкальных инструментов до книг ограниченных изданий времен СССР. Таверны и рестораны города тоже можно причислить к ряду его достопримечательностей. Долма, бозбаш, хаш, бастурма — в меню заведений вас ждут сотни блюд, достойных самого пристального изучения.

Стоимость перелета из Москвы в Ереван и обратно в мае: от 12,3 тыс. рублей

Стоимость проживания в этом городе: от 1,7 тыс. рублей в двухместном номере отеля 3* за одну ночь.

Черногория