Passion.ru подготовил подборку ярких хитов 80-х годов прошлого века. Ведь ностальгировать по лучшим временам любят многие, а помогает в этом чаще всего музыка. Поэтому если названия групп «Ласковый май», Modern Talking и «Мираж» уже заставляют вас улыбаться, то советуем скорее включить наше видео. И не забудьте проголосовать в опросе!

 
 
 