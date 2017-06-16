Passion.ru подготовил подборку ярких хитов 80-х годов прошлого века. Ведь ностальгировать по лучшим временам любят многие, а помогает в этом чаще всего музыка. Поэтому если названия групп «Ласковый май», Modern Talking и «Мираж» уже заставляют вас улыбаться, то советуем скорее включить наше видео. И не забудьте проголосовать в опросе!
Привет из 80-х! Вспоминаем песни и клипы групп «Ласковый май», «Мираж», Modern Talking и не только
Если вы сходили с ума от песни You're My Heart, You're My Soul, а от фразы «музыка нас связала» вы хотите начать танцевать, то новая рубрика «Привет из 80-х!» точно вас порадует!