21 мая в Москву прямиком из Италии привезут мощи святителя Николая Чудотворца, которые 930 лет не покидали пределы города Бари.

Событие приурочено ко дню принесения мощей Николая Чудотворца в Бари — 22 мая. Реликвия будет находиться в храме Христа Спасителя до 28 июля, а после ее доставят в Санкт-Петербург.

«Это событие происходит впервые, потому что с тех пор, как мощи были принесены в Бари 930 лет назад, они никогда не покидали этого города. Мощи замурованы под землей, но, тем не менее, специально для этого события часть мощей была извлечена из-под спуда и будет доставлена в Москву», — цитирует главу отдела внешних церковных связей РИА новости.

Святой Николай — один из самых почитаемых христианских святых. По четвергам в основном помещении храма Николая Чудотворца в Бари католики совершают богослужение «по византийско-русскому обряду», где все желающие через специальное оконо в мраморном престоле могут поклониться мощам.

Фото: east news