Собираетесь в отпуск? А с кем останется ваш домашний питомец? Если вы, как и автор материала, даже не представляете, как можно оставить любимца дома одного или доверить чужим людям, эта статья для вас!

Дмитрий Хваванский Менеджер по развитию Skyscanner в России

Под крылом самолета

Многие авиакомпании сегодня предоставляют услугу по перевозке животных в салоне или багажном отсеке самолета. Однако обязанности принять на борт вашего любимца, равно как и стандартов по весу или месту провоза, у перевозчиков нет. Законодательство РФ оставляет за ними право «устанавливать свои правила воздушных перевозок», которые не должны противоречить общим правилам. Иными словами, нюансы перевозки животного нужно уточнять у авиакомпании, которую вы планируете выбрать для перелета. Практически во всех случаях перевозка считается отдельной услугой, стоимость которой необходимо покрыть сверх цены вашего авиабилета. Заявки на провоз животных не принимаются позднее чем за 36 часов до отправления рейса по расписанию, но лучше оформить все сразу при бронировании билета, поскольку на борт обычно пускают не более двух животных. Чем раньше вы сделаете заявление, тем больше шансов получить подтверждение от перевозчика.

Как правило, в салон допускаются животные весом не более 8 кг с учетом контейнера-переноски, более крупных перевозят в багажном отсеке. Поэтому важно выбрать рейс, который выполняется самолетом с обогревающимся отсеком для багажа. Авиакомпания может заменить самолет, но тогда вас уведомят, что взять животное на борт не представляется возможным. Покупая невозвратные билеты или пользуясь акционной ценой на конкретный рейс, оценивайте возможные риски.

Не стоит забывать: перевозчик не отвечает за правомерность пребывания вашего животного на территории другого государства. Есть страны, куда въезд с собаками запрещен или имеет различные ограничения. Например, на Мальту вы вообще не сможете приехать с кошкой или собакой, а в Германию и Францию — с собакой бойцовской породы. Планируя зарубежную поездку, заранее ознакомьтесь с правилами ввоза животных в страну назначения.