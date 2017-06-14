15 июня стартует российская премьера кино в стихах Эдуарда Асадова «Я любить тебя буду, можно?». Анатолий Белый, Мария Ефремова и Андрей Чадов оказываются в любовном треугольнике, в котором никто не может решить, что же на самом деле необходимо каждому из них. Как не потерять любовь и вернуть доверие? Также на большие экраны выходит комедия «Очень плохие девчонки» с красотками Скарлетт Йоханссон и Деми Мур. Фильм рассказывает о том, как женщины умеют развлекаться! Правда, веселая ночь закончилась неприятностями — и теперь девушкам придется решить проблему, которая свалилась на их хрупкие плечи.

Также в прокат выходит мелодрама «Весь этот мир» про девочку, чья жизнь проходила взаперти из-за странной болезни. Но все изменилось в один миг, когда она встретила возлюбленного, который готов на все ради ее счастья! Красивое кино про сложную судьбу, но сильный характер. А еще выходит анимационный фильм «Тачки 3», на который можно отправиться всей семьей. Гонки, потеря смысла жизни и вновь битва за первое место — все это ждет вас в новой части яркого мультфильма. Скорее смотрите видео и голосуйте за картину, которую вы хотите увидеть!