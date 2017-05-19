В понедельник спозаранку заварите чертовски крепкий кофе и встречайте агента Купера в любимом «Твин Пиксе» – уже через 2 дня в Амедиатеке первые 4 части одного из самых долгожданных сериалов года.

22 мая в 6 утра, одновременно со всем миром, в Амедиатеке на русском языке и в оригинале с субтитрами появятся 4 части продолжения культового «Твин Пикса».

Обещание Лоры Палмер встретиться с агентом Купером через 25 лет исполнили сами авторы идеи – Дэвид Линч и Марк Фрост. На протяжении долгих месяцев они хранили детали сюжета нового «Твин Пикса» в строжайшей тайне и заставили сделать то же самое более 200 (!) актеров каста. Благодаря одной из самых конспиративных рекламных кампаний в истории – всего несколько постеров, тизеров и пара пазлов – создатели подняли градус ожидания до предела, а у сериала появились миллионы новых поклонников. Весь мир задает один вопрос – что же случится в маленьком городке Твин Пикс 25 лет спустя?

Фанаты пытаются угадать, каким предстанет агент Купер в новом «Твин Пиксе» – прежним одухотворенным оптимистом или держащим в страхе город Бобом в костюме агента – вот что говорит по поводу чертовски секретной подготовки агент Купер - Кайл Маклахлен в интервью Hollywood reporter, USA:

«Думаю, это потрясающе. Я действительно в восторге от самой идеи конспирации и от того, что нам всем удалось ее воплотить. Впервые я прочитал сценарий один в студии. Конечно, я не рассказал им, что сфотографировал каждую страничку. Нет, я не такой. Мне разрешили прочитать сценарий целиком, а потом попросили вернуть его. Дальше он разошелся постранично. Мне досталось больше всего, а остальным – только относящиеся к ним моменты. Это была не только попытка сохранить все в тайне, но и помочь нам. На вопросы о сюжете мы могли только пожать плечами и честно ответить “я, правда, не знаю!”. Мне нравится, что для людей это будет неожиданным, свежим продолжением путешествия».

В новом «Твин Пиксе» 18 частей или часов, как представляет это режиссер, называя проект 18-часовым фильмом. Саундтрек вновь написал неповторимый Анджело Бадаламенти, а к «старому» актерскому составу – Кайл Маклахлен, Шерил Ли, Дэвид Духовны, Мэдхен Амик, Майкл Онткин, Ричард Бреймер – присоединились Лора Дерн, Наоми Уоттс, Тим Рот, Майкл Сера, Аманда Сейфрид, Дженнифер Джейсон Ли, Джеймс Белуши, Моника Беллуччи и другие звезды. Показ продолжения «Твин Пикса» станет одним из мероприятий юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля.