Свежая подборка киноновинок этой недели от Passion.ru! Предлагаем посмотреть трейлеры и решить, на какой фильм вы отправитесь в эти выходные. С 25 мая в кино долгожданные «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». В новой части нам обещают еще больше приключений на воде, восстание мертвецов, возвращение любимых персонажей и невероятную пиратскую атмосферу. А капитан Джек Воробей вернется в прошлое и предстанет перед нами в юном возрасте. Это не стоит пропускать! Также выходит новый фильм ужасов «Монстры Юга», в котором героям предстоит противостоять своим страхам на пустынной заброшенной дороге, чтобы в конце концов они смогли выбраться живыми. А если вдруг вы пропустили новинки прошлой недели, то не расстраивайтесь, у вас все еще есть шанс посмотреть заинтересовавший вас фильм, ведь показы в кинотеатрах продлили. Скорее смотрите видео и голосуйте за картину, которую вы хотите увидеть!