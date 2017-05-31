С 1 июня в кино стартует российская премьера фильма «Нелюбовь» про тяжелую жизнь девушки (в главной роли — Марьяна Спивак), для которой не существует счастья — с мужем в разводе, а их общий ребенок — это обуза для обоих. Но все меняется, когда мальчик вдруг исчезает... Также на экраны выходит новинка от студии DC «Чудо-женщина». Красотка Галь Гадот покажет нам, насколько женщина может быть сильной, как она справляется со всеми трудностями на ее пути, будь то война или спасение возлюбленного. Также смотрите новую версию фильма «Спасатели Малибу» с Заком Эфроном и Дуэйном Джонсоном в главных ролях. Героям придется объединиться и раскрыть таинственное дело, связанное с многочисленными убийствами и прекрасной девушкой. Пляж, солнце, море и множество загадок! Также на экраны выходит драма с Крисом Эвансом «Одаренная». Парню досталась под опеку племянница, которая обладает гениальным складом ума. Он хочет дать ей обычную счастливую жизнь, но вышестоящие органы думают иначе. Обязательно сходите, если интересно узнать, чем закончится эта история. Скорее смотрите видео и голосуйте за картину, которую вы хотите увидеть!