Свежая подборка киноновинок от Passion.ru! Предлагаем посмотреть трейлеры и решить, на какой фильм вы отправитесь в эти выходные. С 27 апреля в прокате: забавная фэнтези-комедия с Энн Хэтэуэй «Моя девушка — монстр»; картина, основанная на реальных событиях, — «Затерянный город Z» с Чарли Ханнэмом и Робертом Паттинсоном в главных ролях; фантастический фильм про будущее «Сфера» с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом; русский фильм «Спасти Пушкина», в котором Константин Крюков сыграл великого поэта. Скорее смотрите видео и голосуйте за фильм, который вы хотите увидеть!