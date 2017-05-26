С 31 мая по 4 июня 2017 года в Москве в 75-м павильоне ВДНХ пройдет крупнейший в России фестиваль развлечений для детей и их родителей «Мультимир». Второй год подряд организаторы собирают под одной крышей ведущие анимационные студии России и мира и дарят юным посетителям встречу с самыми любимыми мультперсонажами.

Главный летний праздник «Мультимир», приуроченный к Дню защиты детей и началу каникул, в этом году стартует в последний день календарной весны – 31 мая. К этому моменту в пространстве 75-го павильона ВДНХ вырастет целый город, состоящий из множества удивительных игровых площадок. Ведущие анимационные студии России воссоздадут в реальности сказочные миры своих мультсериалов, чтобы юные посетители смогли окунуться в неповторимую атмосферу волшебства.

Персонажи самых известных и любимых мультфильмов уже с нетерпением ждут встречи со своими маленькими поклонниками: «Маша и медведь», «Ми-ми-мишки», «Смешарики», «Три кота», «Лунтик», «Барбоскины», «Фиксики», «Сказочный патруль», «Грузовичок Лева», «Белка и Стрелка» и многих других. К российским звездам анимации присоединятся их зарубежные коллеги: «Клуб Винкс», Свинка Пеппа, Angry Birds, Робокар Полли, Дуда и Дада, Врумиз, Герои в масках, Октонавты, Спанч Боб, Даша-путешественница и другие герои мультфильмов с любимых телеканалов «Карусель», «Мульт», «Тлум HD», Ani, «Мама», Cartoon Network, Tiji, Gulli, Nickelodeon, Nick Junior. Мультгерои не только будут встречать детей на всей территории праздника, но и несколько раз пройдут по центральной аллее «Мультимира» торжественным парадом.

Помимо этого, гостей фестиваля ожидает обширная развлекательная программа: конкурсы, игры, флешмобы, выставки, квесты, мастер-классы от ведущих анимационных студий и крупнейших производителей детских товаров. На главной сцене «Мультимира» все пять дней, с утра до вечера, будет идти увлекательное представление с участием лучших детских музыкальных коллективов страны. На большом экране покажут премьерные серии самых популярных мультсериалов.