Телеканал СТС love покажет культовый сериал «Не родись красивой», который выйдет в эфир уже с 19 июня, с понедельника по четверг в 21:00.

«Не родись красивой» - история молодой девушки, превратившейся из «гадкого утёнка» в «прекрасного лебедя». Комедийно-мелодраматический сериал идет под лозунгом: «Оставайся сама собой». Именно этот девиз помогает Кате Пушкарёвой – главной героине - построить не только карьеру, но и любовь.

Главную роль в сериале сыграла Нелли Уварова. Сделать из привлекательной актрисы дурнушку было сложно - над этой задачей трудилась целая команда талантливых художников по костюмам и гримеров.

Илья Папернов, креативный продюсер: «Нам хотелось сделать проект, в основе которого будет ситуация, очень характерная для нашего времени. Сейчас очень многие люди не устроены в жизни, они ждут сильных чувств, перемен. Нас интересовало то, как современный человек принимает испытания, которые ему выпадают. Помимо того, что это фильм о любви, он о небоязни изменений».