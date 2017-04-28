Вы собираетесь в отпуск, но не знаете, как поступить Прошли те времена, когда за мобильную связь в роуминге выставляли счет на бешеные суммы. Тем не менее уровень потребления трафика может сильно отличаться в зависимости от того, как вы его используете. Чтобы вы смело делились своими впечатлениями с близкими и не отвлекались от вашего отдыха мечты, Passion.ru подготовил рекомендации.

Уточните условия вашего тарифа

Прежде чем отправиться в отпуск, проверьте тарифы на роумиг у вашего оператора, чтобы по возвращению домой счет не стал для вас сюрпризом. Уточните, надо ли подключать дополнительные опции, позволяющие сэкономить. Сколько они стоят, как действуют, есть ли у вашего оператора абонентская плата за услуги роуминга. Часто базовая стоимость тарифа может быть гораздо выше, чем с подключенными опциями. Чем лучше вы подготовитесь к путешествию, тем счастливее вы будете, когда вернетесь домой.

Контролируйте объем трафика в мобильном приложении вашего оператора

Чтобы не выйти из лимита, периодически проверяйте, какой объем мобильного интернета вы уже потратили. Как правило, эту информацию можно проследить в мобильном приложении вашего оператора или в настройках смартфона. Заранее скачайте мобильное приложение, если оно у вас еще не установлено, так как это тоже дополнительный трафик.

Используйте турборежим в вашем браузере

Есть мобильные браузеры и режимы, которые в разы уменьшают объем веб-контента. На этом можно сэкономить до 70% трафика. Турборежим отключает лишнюю анимацию, рекламные баннеры и другие ненужные опции. Просматривайте фото, статьи, сообщения и даже видео — и экономьте объем мобильного интернета. Как бонус — страницы в таком режиме загружаются гораздо быстрее. Этот режим также можно использовать в общественных точках Wi-Fi, в случае увеличенной нагрузки на сеть, чтобы ускорить работу браузера. Режим «турбо» есть в Chrome, Яндекс и Opera в различных модификациях.

Отключите автообновление мобильных приложений

Автоматическое обновление мобильных приложений из App Store или Google Play упрощает жизнь и значительно экономит время, но также тратит ваш мобильный интернет и заряд телефона. А это в отпуске не самое необходимое. То же можно сказать о пуш-уведомлениях и геолокации в приложениях. Просто отключите их в настройках своего смартфона и включайте в случае необходимости. Только не забудьте обратно подключить опции после отпуска.

Не платите за мобильный интернет в роуминге

Еще один вариант экономии средств в заграничной поездке — воспользоваться тарифом, в котором не надо дополнительно платить за роуминг. Это было бы фантастикой, если не было бы правдой. Совсем недавно «Билайн» впервые в России запустил тариф «ВСЁ за 1800 + роуминг», в рамках которого можно тратить домашний пакет мобильного интернета в поездках за границей. Это предложение действует в 90 странах мира. Так что если вы регулярно бываете в заграничных поездках и не мыслите себя без путешествий, возможно, это предложение как раз для вас. По исчерпанию пакета стоимость 1 Мб — 5 рублей, как и в базовом тарифе.

Фото: shutterstock