Певица Наргиз представила новый клип на песню «Я буду всегда с тобой». Это рассказ о любви, у которой никогда не будет продолжения. Сюжет видео основан на реальных событиях, о которых Наргиз рассказала известный экстрасенс – Николь Кузнецова. Людям, рождённым с каким-либо даром, всегда приходится за это расплачиваться. Девушка увидела скорую смерть своего возлюбленного...

Сама Наргиз хотела напомнить слушателям известную истину: «И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг…». Ролик получился красивым и очень трогательным. Смотрите сами!