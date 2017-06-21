Свежая подборка киноновинок этой недели от Passion.ru! Предлагаем посмотреть трейлеры и решить, на какой фильм вы отправитесь в эти выходные.

22 июня в кино стартует российская премьера фильма «Холодное танго» с прекрасной Юлией Пересильд и Ринатом Мухаметовым. Военная драма про парня, который скитался по городам, чтобы выжить и вернуться в дом, где живет его любимая. Но в скором времени он узнает, что она — дочь его врага. Чем же закончится эта история, вы узнаете уже в этот четверг.

Также на большие экраны выходит громкая премьера новой части саги про железных роботов «Трансформеры: Последний рыцарь». Марк Уолберг, Энтони Хопкинс и Лора Хэддок должны будут погрузиться в историю происхождения Трансформеров, чтобы закончить войну и спасти Землю. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

Выходит и еще один военный фильм «Антропоид», основанный на реальной истории одноименной операции, целью которой было устранение генерала СС Рейнхарда Гейдриха. Красавцы Джейми Дорнан и Киллиан Мерфи, несмотря на всю сложность и опасность, готовы пожертвовать жизнью, чтобы спасти сотни тысяч невинных людей!

Можно отправиться и на французскую комедию «Вечно молодой» с Гийомом Кане и Марион Котийяр. Когда-то он был молодой звездой и купался в лучах славы. Сейчас ему уже 43, он снимается в дешевых сериалах и печально бредет домой, где его ждет блестящая Марион-красавица и самая востребованная актриса поколения. Гийом понимает: надо срочно изменить свою жизнь… Скорее смотрите видео и голосуйте за картину, которую вы хотите увидеть!