Свежая подборка киноновинок этой недели от Passion.ru! Предлагаем посмотреть трейлеры и решить, на какой фильм вы отправитесь в эти выходные. С 18 мая в кино загадочный триллер «Голос из камня» с Эмилией Кларк в главной роли. Девушке предстоит отказаться от нормальной жизни и заговорить с каменными стенами и духами, живущих в них! Американская драма про тяжелый выбор хедхантера «Охотник с Уолл-стрит»: сможет ли он осуществить давнюю мечту и добиться успеха в карьере или же обретет покой и гармонию в своей семье? Также вас ждет премьера очередной части фильма «Чужой: Завет». В этот раз режиссер Ридли Скотт не даст спокойно сидеть в креслах и потреплет нервы всем зрителям. Ну и напоследок российская мелодрама «Птица» про скандального рок-музыканта, которого играет Иван Охлобыстин, и девочку-подростка (Евдокия Малевская), чья дружба образовалась в стенах клиники и привела к интересным событиям. Скорее смотрите видео и голосуйте за фильм, который вы хотите увидеть!