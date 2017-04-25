Гордая балетная осанка, озорной взгляд роковой красотки из сериала «Сладкая жизнь», который принес молодой актрисе Лукерье Ильяшенко настоящую популярность — кажется, что все ей дается легко и любые трудности по плечу. Но путешествие к мечте стало для юной девушки настоящей проверкой на прочность. Лукерья убеждена: если верить в себя и найти любимое дело, победы не заставят себя ждать.

«Если есть желание, то возможно все. Я искренне в это верю! Когда человек занимается любимым делом, в котором хочет преуспеть, столько же времени, сколько тратит на сон, он всегда победит. Есть у вас „нужные данные“ или нет. Талант, одаренность — это же все очень субъективные вещи. Если ты работаешь, делаешь что-то со страстью, то все получится

В четыре года Лукерья впервые увидела балет «Щелкунчик» и решила стать балериной. «Позже, когда мы переехали из Самары в Москву, в нашей семье случилась трагедия: умер отец. В этот момент мама и отдала меня в балетную школу, чтобы на переживания не оставалось лишнего времени. Сначала у меня ничего не получалось. Педагоги говорили, что данные у меня средние, я была таким упитанным, щекастым дитем… Прогуливала, не могла заставить себя ходить на занятия. Но постепенно втянулась, почувствовала первый вкус побед. Собственный успех очень мотивирует, хочется идти дальше, переступить через себя и добиться большего».

«Я хотела бы поучаствовать в проекте, который был бы посвящен развитию творческого потенциала у детей. Часто думаю, что тем, кто не проявляет очевидных талантов, приходится намного сложнее — нужно доказывать, завоевывать внимание, одобрение, хочется, чтобы у таких деток было больше возможностей».

Оставшись вдвоем с мамой, ежедневно преодолевая себя на изматывающих занятиях, Лукерья поняла, о чем мечтает: быть самостоятельной, зависеть только от себя, а не от обстоятельств, стать опорой для своей семьи. «В 2004 году я получила первый серьезный гонорар и купила маме шубу. Я помнила, как отец в детстве дарил ей подарки… Очень хотелось ее порадовать».

Окончив школу, Лукерья поступила в московскую труппу «Возрождение — Новый имперский балет», но вскоре из-за травмы ей пришлось забыть о карьере балерины. «Этот период жизни я вспоминаю с большим теплом, все-таки мне удалось добиться определенных высот. Тогда я уже серьезно задумалась о том, как важно помогать детям, которые захвачены своими увлечениями, хотят творчески развиваться, но параметры у них не идеальные. Зачастую их сразу лишают мечты или задвигают на задний план, а это несправедливо. Хочется вдохновлять молодых ребят не только примером, но и сделать что-то для них».

После балета Лукерья перепробовала много разных амплуа: артистка мюзиклов, певица. «Меня тогда очень поддержал любимый человек. Он натолкнул меня на мысль о том, что нужно идти дальше, развивать свои способности. Пожалуй, любая женщина от природы актриса, но серьезно мечтать о таком перевоплощении я боялась. Чувствовала в себе определенные задатки, но, если бы не он, вряд ли решилась бы еще раз все круто поменять».

Сейчас Лукерья — востребованная киноактриса, перед коллегами давно не пасует — много трудится и справляется с главными ролями не хуже профессионалов. Мечта стать самостоятельной и самой исполнять все желания сбылась, но впереди еще столько непокоренных вершин!

«В моем возрасте рано почивать на лаврах. Я не суперзвезда, может, никогда ею и не стану, но для меня это не так важно. Мечтаю я о разном: перестать завидовать, воспитать силу воли, быть полезной миру, который мне столько дал. Я научилась исполнять свои мечты сама, теперь хочется всем творческим ребятам помочь раскрыться. Не всегда есть явные способности, тут просто кто-то должен поверить, поддержать! Хорошо бы у нас в регионах появились такие комплексные центры развития детского творчества, где при содействии опытных педагогов, родителей каждый мог бы стать звездой!» Отступать от намеченного не в характере актрисы, поэтому сомневаться в том, что и здесь у нее все получится, не приходится.

Все разговоры записаны за чашкой кофе Jacobs.

