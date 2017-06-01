Все девочки в детстве любили залезать в косметичку мамы и смотреть, что же там есть такого интересного. А если какая-то вещь слишком сильно заинтересовывала, то в эту же секунду надо все это опробовать на себе. Признайтесь, каждая из вас так делала, не правда ли? Сегодня существует специальная детская косметика: во-первых, она безопасная, во-вторых, маленькие модницы не испортят дорогие помады и тени своих мам. Passion.ru подготовил забавную подборку видеороликов, на которых современные девочки пытаются краситься. Скорее смотрите видео и голосуйте в опросе!