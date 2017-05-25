Фитнес для детей — это весело и полезно! Одно из самых любимых упражнений у малышей — это кувырки. Если объяснить, а лучше наглядно показать правильную технику кувырканий, то в дальнейшем ребенка будет не остановить — кувыркаться он начнет в любом удобном для этого месте. Главное, следить за спиной и шеей крохи, чтобы он ничего себе не повредил. Passion.ru советует не запрещать детишкам заниматься легким фитнесом! А иногда мы рекомендуем даже присоединиться к ним, чтобы вспомнить детство. Смотрите нашу видеоподборку спортивных ребятишек и голосуйте в опросе!