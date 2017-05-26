Passion.ru представляет новую рубрику, из которой вы узнаете, что слушает современная молодежь. Мы уже рассказывали вам о Майли Сайрус. На этот раз речь пойдет о Тимати.

Тимур Юнусов, более известный как Тимати, на данный момент является одним из самых популярных артистов и бизнесменов России. Совсем молодым он принял участие в шоу «Фабрика звезд-4», собрал там свою группу «Банда» и начал строить карьеру рэпера. Его хит «В клубе» звучал ото всюду: телефоны, машины, концерты, дискотеки. И с каждым годом треки Тимати становились все популярнее, а татуировок на его теле становилось все больше! За это время он успел поработать уже с такими американскими звездами, как Снуп Догг, Баста Раймс, Тимбалэнд и не только. Стал сольным артистом, продюсером, собрал свою «мафию» Black Star со множеством талантливых рэп-исполнителей. Выпустил несколько вирусных клипов, спелся с Григорием Лепсом и Филиппом Киркоровым, создал свою коллекцию одежды, открыл сеть магазинов по России, а также стал собирать километровые очереди в бургерную Black Star Burger. Помимо этого, не так давно он открыл еще и тату-студию и барбершоп в центре Москвы. Настоящая империя Black Star!

В общем, Тимати успевает везде: и радовать новыми хитами, и кормить фастфудом, и делать татуировки, и, конечно же, любить свою дочку Алису, матерью которой является популярная модель Алена Шишкова. Если хотите увидеть, как менялся артист по мере своего взросления, смотрите наше видео!