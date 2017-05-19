Первой героиней стала Майли Сайрус. Наверняка вы слышали это имя! Девушка с юных лет выступает на сцене, ее отец — известный кантри-исполнитель Билли Рей Сайрус. Карьера Майли началась благодаря роли в сериале «Ханна Монтана», где она записала две песни, оставаясь под этим псевдонимом. Спустя пару лет Майли стала выпускать хиты уже под своим настоящим именем, а детские песни сменились более взрослыми. Но самое интересное время Сайрус наступило в 2013 году, когда девушка состригла свои длинные каштановые волосы, сбрила виски, покрасилась в блондинку и начала сниматься в откровенных клипах, постить сумасшедшие фотографии в свои соцсети, тем самым заработав себе скандальную славу. А все из-за несчастной любви. Ее песни звучали отовсюду! Сейчас Майли Сайрус уже 24 года, она вновь сошлась со своим возлюбленным Лиамом Хемсвортом, обручилась и успокоилась. Внешний вид стал более женственным, песни — мелодичнее, а пошлые фотографии свелись на нет. Если вам интересно увидеть, как менялась артистка все это время, смотрите наше видео!