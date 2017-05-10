Свежая подборка кинопремьер от Passion.ru! Предлагаем посмотреть трейлеры и решить, на какой фильм вы отправитесь в эти выходные. С 11 мая в кино: российская премьера картины «Большой», основанной на реальных событиях из жизни молодой балерины Юлии Ольшанской; исторический фильм «Меч короля Артура» с красавчиками Чарли Ханнэмом и Джудом Лоу в главных ролях; ужастик «Прочь» про сумасшедшую семью, которая любого может загипнотизировать; французская комедия «Киллер поневоле» про парня-банкрота, который случайно становится заказным убийцей. Скорее смотрите видео и голосуйте за фильм, который вы хотите увидеть!