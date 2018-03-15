Mercedes-Benz представил особую серию компактных автомобилей премиум-класса smart

Больше года компания Mercedes-Benz собирала отзывы и предпочтения клиентов, чтобы в итоге представить вариант с наиболее популярными опциями smart в комплектации «Особая серия». Все модели smart fortwo и smart forfour теперь доступны с увеличенным топливным баком 35 л, пакетом вещевых отсеков, обогревом сидений, пакетом Comfort, включающим в себя регулировку руля и сиденья водителя по высоте, электрорегулировку и подогрев боковых зеркал.

Как и в предыдущем поколении smart, нынешняя «Особая серия» включает в себя панорамную крышу. В кабриолетах багажник оснащается горизонтальной шторкой с сетчатым карманом.

Также модели предлагаются с пакетом Cool & Audio. Его основные функции: автоматический климат-контроль и аудиосистема с интерфейсами AUX/USB и Bluetooth с функцией громкой связи, потоковым аудио для передачи музыки и приложением smart cross connect для мобильных телефонов.