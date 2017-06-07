С 8 июня в кино стартует новая экранизация романа Льва Толстого «Анна Каренина». В этот раз роль Анны сыграет Лиза Боярская, а ее возлюбленного Вронского — Максим Матвеев. Вы прекрасно знаете этот трагичный финал, но такой красивый и эстетичный фильм, наполненный духом былых времен, не стоит пропускать! Еще на большие экраны выходит фантастический триллер с Томом Крузом «Мумия». Главному герою придется разобраться с необъяснимыми явлениями, спасти себя, своих близких и целый город! Если вам интересны загадочные тайны Египетских Богов, то этот фильм точно для вас.

Также стартует премьера фильма с Брюсом Уиллисом «Его собачье дело». Боевик-комедия про любовь хозяина к своему верному другу псу. Главный герой, спасая питомца, которого украли бандиты, попадает в передрягу, связанную с мошенничеством и убийствами. Сможет ли Брюс справиться со всем этим и выжить? Нашумевший документальный фильм «Манифесто» с Кейт Бланшетт уже вышел на российских экранах с субтитрами. Самая необычная роль актрисы, которой пришлось сыграть сразу несколько известных персонажей разных времен. В фильме вы услышите высказывания о свободе и новаторстве, о политике и искусстве, о любви и смерти. Скорее смотрите видео и голосуйте за картину, которую вы хотите увидеть!