Если день рождения вашей лучшей подруги уже на носу, а свежих идей для сюрприза абсолютно нет, то именно эта подборка сможет вас выручить. Скорее смотрите это видео, чтобы точно знать, что порадует ваших близких людей!
10 идей подарков на любой бюджет, которые точно понравятся вашей подруге
Главный редактор WMJ.ru и Passion.ru Анна Круглова стала гостьей программы «Нет проблем!» на телеканале «Мир» и рассказала ведущим шоу Камиле Тиловой и Сергею Федорову про топ-10 самых универсальных подарков для женщин