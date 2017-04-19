Женщина наравне с мужчиной всегда может добиться умопомрачительных успехов в карьере — стоит только захотеть. Но, как водится, на пути к карьерным вершинам встречаются трудности и преграды, и лишь немногие готовы пойти на все, чтобы достичь желаемого. На случай, если вам требуется знак свыше о том, что все сложится как надо, мы подготовили вдохновляющую подборку фильмов, просмотр которых мотивирует немедленно взяться за дело.

«Скрытые фигуры»

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о первом пилотируемом полете NASA в космос, а точнее о группе женщин-афроамериканок, подготовивших первоклассную вычислительную программу, без которой проект мог потерпеть фиаско. Несмотря на то, что в 60-х годах прошлого столетия расовая дискриминация в США была все еще повсеместной, сотрудники NASA решили пересмотреть свои убеждения и принципы ради светлого будущего страны.

«Дьявол носит Prada»

Светские тусовки, знаменитые друзья и билеты в первый ряд на модный показ каждый сезон — так представляется работа мечты в глянцевом журнале у Миранды Пристли. Но за идеальной глянцевой жизнью кроется упорная работа нон-стоп с ненормированным графиком, безумными желаниями босса, а иногда и откровенным хамством со стороны более модных и продвинутых коллег. Именно с этим столкнулась Андреа, мечтающая о блестящей карьере журналиста. Но ради своей цели девушка готова пойти абсолютно на все.

«Блондинка в законе»

Казалось бы, каждая девушка хотела бы быть Эль Вудс. Она сногсшибательная красотка, президент женского клуба в университете и носит почетное звание «Мисс Июнь». Вот только из-за цвета ее волос и любви к розовому ее парень считает, что она очень легкомысленная и не слишком умная. Чтобы доказать ему и всему миру обратное, Эль поступает на юридический факультет и строит головокружительную адвокатскую карьеру.

«Джой»

Дом, семья, дети, скромная работа и отсутствие каких-либо блистательных перспектив — у Джой все слилось в сплошную обыденную серую жизнь любой среднестатистической женщины. Но однажды она берет все в свои руки и круто меняет судьбу. Теперь Джой — владелица крупного бизнеса, в котором очень много подводных камней.

«Стажер»

Джулс Остин обожает свою работу. А все потому, что однажды вечером она решила заняться тем, чем впоследствии будет жить 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Став владелицей крупнейшего интернет-магазина одежды в мире, она живет как белка в колесе, но поток задач приносит ей настоящее счастье. Cможет ли миссис Остин вписать в свой плотный график заботу о маленькой дочери и муже? Ей не обойтись без блестящего стажера, который возьмет часть ее работы на себя…

«Доброе утро»

Бекки Фулер мечтает стать первоклассным редактором на телевидении. Но судьба не всегда исполняет капризы молодых мечтательниц — ей приходится перебиваться на низкорейтинговом утреннем телешоу, от которого сложно взбодриться. Бекки решает проявить инициативу и кардинально поменять шоу, однако не все в съемочной команде готовы к революции.

«Коко до Шанель»

Мы знаем ее как легендарного модельера и икону стиля. Именно благодаря ей в базовом гардеробе каждой девушки появилось маленькое черное платье, а женские брюки стали столь же привычным элементом, как некогда пышные платья. Сейчас это кажется аксиомой для любой модницы, но во времена, когда Коко была еще простой девушкой по имени Габриэль, это казалось самым настоящим безумием.

«Железная леди»

У каждой из нас на слуху имя первой женщины, которая не побоялась заявить о себе как о политическом деятеле — речь идет о Маргарет Тэтчер, премьер-министре Великобритании. Она никогда не боялась вступить в спор с мужчиной и до конца отстаивала свои принципы. Что сделало ее такой?

«Малышка на миллион»

Мэгги изо дня в день бросает вызов не только соперникам на ринге, но и всей своей жизни. Чтобы преуспеть в своем деле, ей приходится каждый раз доказывать себе и окружающим, что только сильная телом и духом женщина способна добиться отличных результатов, чего бы ей это ни стоило.

«Я не знаю, как она делает это»

Говорят, что совмещать работу и семью практически невозможно, особенно если ты женщина и занимаешь высокий пост в крупной финансовой компании. Но Кейт готова разрушить этот глупый миф, успевая заключать выгодные сделки и заниматься двумя очаровательными детьми. И количество дел, которые нужно решать ежедневно, ее вовсе не пугает.

Фильмы доступны для просмотра в онлайн-кинотеатрах Megogo, Ivi.ru, Okko.tv, Tvzavr.ru, в магазинах iTunes и Google Play, а также IPTV Ростелеком.

Фото: FOX, Кинопоиск