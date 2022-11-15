Ким Кардашьян запустила тренд на зимний оверсайз с секретом

Ким Кардашьян, известная своей роскошной фигурой и провокационными образами, стала эталоном для множества девушек по всему миру. Ее яркие и сексуальные образы вдохновляют модельеров и задают тенденции. Сестры Ким Кортни и Хлои тоже постоянно находятся под прицелами папарацци. Все семья Кардашьян одевается стильно, так что у них есть чему поучиться.

Нейтральные цвета

Сестры Кардашьян не носят броские цвета, они выбирают нейтральные пастельные оттенки. Это достаточно простой секрет, который сделает образ гармоничным и сдержанным. Бежевые, светло-розовые, молочные тона хорошо подчеркивают смуглую кожу. Черный и графитовый подойдут для любого случая и скроют недостатки фигуры.

Сестры часто используют монохромные образы – это беспроигрышный вариант, как на выход, так и на каждый день.

Одежда в обтяг

Ким и ее сестры никогда не стеснялись подчеркивать изгибы тела с помощью тонких тканей и контурирующего белья. Идеальная посадка создает Х-силуэт, который притягивает взгляды мужчин. При этом сексуальные модели девушки выбирают не только на мероприятия, но и на каждый день. Черные вещи в данном случае будут универсальны: они стройнят и придают образу загадочности.

Тренды

Самое интересное в стиле сестер Кардашьян – это то, что они следят за трендами и обязательно добавляют в лук что-то актуальное. В этом сезоне в топе верхняя одежда оверсайз. Ким совмещает сексуальный Х-силуэт со свободным пуховиком или дубленкой. Осенью 2022 года звезда выбрала длинный розовый пуховик оверсайз. Модель позволяет Ким добавить роста, что. зрительно вытягивает фигуру. Гладкая текстура пуховика придает образу гламурности. Сапоги черного цвета сливаются с леггинсами и удлиняют ноги, добавляя Ким несколько сантиметров роста.