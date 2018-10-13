Как диагностировать и остановить потерю волос: советы эксперта

Что такое облысение?

Для начала разберемся, что такое алопеция. Трихологи за этим непонятным термином чаще всего подразумевают обычное облысение. Вид алопеции зависит от возраста: у молодых пациентов обычно наблюдается телогеновая потеря волос или андрогенетическая алопеция, у возрастных – сенильная потеря волос.

Тем не менее, облысение может начаться в любом возрасте: развитие андрогенетической алопеции у женщин и у мужчин становится возможным через несколько лет после полового созревания. Чаще всего у женщин наблюдается временная телогеновая потеря волос, которая может быть связанна с проходящими нарушениями в работе организма: стресс, усталость, снижение антиоксидантных защитных свойств, железодефицит, неправильное питание или нарушение гормонального фона – все эти причины устранимы, поэтому выпадение волос вполне реально остановить. У мужчин обычно наблюдается андрогенетическая алопеция.

Как понять что у меня начинается облысение?

Выпадение волос – само по себе серьезный симптом, который сложно проигнорировать.