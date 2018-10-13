Как диагностировать и остановить потерю волос: советы эксперта

Что такое облысение?
Для начала разберемся, что такое алопеция. Трихологи за этим непонятным термином чаще всего подразумевают обычное облысение. Вид алопеции зависит от возраста: у молодых пациентов обычно наблюдается телогеновая потеря волос или андрогенетическая алопеция, у возрастных – сенильная потеря волос.
Тем не менее, облысение может начаться в любом возрасте: развитие андрогенетической алопеции у женщин и у мужчин становится возможным через несколько лет после полового созревания. Чаще всего у женщин наблюдается временная телогеновая потеря волос, которая может быть связанна с проходящими нарушениями в работе организма: стресс, усталость, снижение антиоксидантных защитных свойств, железодефицит, неправильное питание или нарушение гормонального фона – все эти причины устранимы, поэтому выпадение волос вполне реально остановить. У мужчин обычно наблюдается андрогенетическая алопеция.
Как понять что у меня начинается облысение?
Выпадение волос – само по себе серьезный симптом, который сложно проигнорировать.
Люди теряют около 100 волос ежедневно по вполне объективным причинам: естественное выпадение, отмирание луковиц, выпадение отдельных волосков во время расчесывания или мытья головы – это не симптомы, а обычное явление,
– поделилась с нами главный врач клиники эстетической медицины «Институт красивых волос» Аида Гаджигороева. Переживать стоит, если волосы активно выпадают более 3 месяцев, или когда внезапно на голове появляется очаг облысения: такое обычно бывает при гнёздной алопеции.
Самый простой способ узнать о начинающемся облысении, а не мучать себя беспочвенной паранойей, – это записаться на прием к трихологу, где вам сделают фототрихограмму и, при необходимости, назначат соответствующее лечение.
Как лечить?
Итак, трихолог диагностировал у вас андрогенетическую алопецию. Что теперь с этим делать? Методик её лечения целое множество: от наружных методов с применением определённых лосьонов, до малоинвазивных, или даже оперативных вмешательств. В первую очередь стоит предупредить, что облысение имеет разные стадии потери волос, а эффективность и конечный результат лечения зависят от того, в какой стадии вы его начнете. На последних стадиях облысения исправить ситуацию может только пересадка волос, но ждать, пока первые симптомы проявятся полноценным облысением, которое потребует применения экстренных мер, не стоит. Лучше обойтись менее травматичными методами, к примеру, методом стромально-васкулярной стимуляции роста волос.
Состояние роста волос всегда можно восстановить как минимум до одной или двух предыдущих стадий облысения – тут уже всё зависит от продолжительности и выраженности алопеции. Длительное поредение волос при андрогенетической алопеции формирует фиброз волосяных фолликулов, а «восстанавливать» фиброзированные фолликулы крайне проблематично, поэтому чем раньше после начала потери волос проведена инновационная процедура, тем лучше будет эффект!
Что за «инновационная процедура»?
За сложно произносимым названием – стимуляция роста волос аутологичной стромально-васкулярная суспензией – скрывается максимально физиологичная методика. Этапы процедуры просты и понятны пациенту, а врач, обладающий соответствующими профессиональными навыками и умениями, без труда справится с проведением данной процедуры.
Специалисты нашей клиники научились делать её достаточно быстро, затрачивая не более 40 минут,
– рассказала редакции Passion.ru главный врач клиники "Институт красивых волос" Аида Гаджигороева.
Для приготовления суспензии необходимо 3 микроскопических кожных графта из зоны затылка самого пациента, которые подвергают дезагрегации при добавлении небольшого количества физраствора. Полученная суспензия и используется для восстановления волос.
В случае процедуры стимуляции роста волос аутологичной стромально-васкулярной суспензией, интенсивное восстановление происходит за счет улучшения состояния микросреды, в которой живет ослабленный фолликул. Луковица начинает получать собственные, свойственные только организму конкретного пациента, белки-активаторы, которые повышают выживаемость луковиц и запускают механизмы оздоровления волосяных фолликулов. В итоге, волосы становятся гуще и плотнее.
В подавляющем большинстве случаев эффект от процедуры виден уже через месяц. В клинике пациенту сделают обзорные фотографии проблемных зон головы до лечения и через месяц, два, шесть месяцев после терапии. Повторные обзорные фотографии и процесс их сопоставления с фотографиями до лечения – очень приятный момент и для пациента, и для врача, поскольку улучшение роста волос видно достаточно наглядно.
Еще один приятный бонус: данный метод лечения является однократной процедурой, которая даёт стабильный результат в виде увеличения густоты волос как минимум в течение года. Безусловно, её можно повторять, но трихологии не рекомендуют это делать раньше, чем через год, да и необходимости в этом обычно не возникает.
У процедуры есть свои противопоказания, например, обострение хронических дерматологических заболеваний на коже головы: псориаза, себорейного дерматита. Наличии инфекционного процесса на голове (грибок, фолликулит), или аутоиммунное заболевание (гнёздная алопеция), все формы первичных рубцовых облысений - также являются абсолютными противопоказаниями для проведения процедуры. Один из главных плюсов этого вида лечения – отсутствие аллергической реакции, так как речь идёт о 100% аутологичном материале, а значит, пациент одновременно является донором и реципиентом, а это уникальное и максимально безопасное сочетание!
Не стоит заниматься самодиагностикой: если вам дорога ваша шевелюра, обратитесь к трихологу, который сможет поставить правильный диагноз и подобрать индивидуальную программу лечения!
Текст: Дарья Солодовникова, Аида Гаджигороева
Фото: Shutterstock