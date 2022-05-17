Выпадение волос из-за стресса: как спасти шевелюру и не сойти с ума от тревоги

Потребуется сдать общий и биохимический анализ крови, а также кровь на гормоны (ТТГ, общий тестостерон, альдостерон, 17-ОН-прогестерон, пролактин, эстрадиол и так далее).

На основании исследований врач составит комплексную программу реабилитации, которая включает в себя как лекарственную терапию, направленную на стабилизацию психологического состояния, так и косметологические процедуры, позволяющие не только остановить выпадение волос, но и заставить волосяные фолликулы восстановиться.

Терапевтическое лечение

Витамины

Чтобы восстановить рост волос, требуется пробудить волосяные луковицы и наладить их питание. Для этого врач может назначить курс витаминов и микроэлементов, благотворно влияющих на питание и рост волос. В комплекс обязательно должны входить витамины группы В, которые благотворно влияют на структуру волоса, обеспечивая ему плотность и питание. Пополнить недостаток витаминов группы В можно употребляя яйца, молочные продукты, говяжью печень, нежирное мясо и жирные сорта морской рыбы.