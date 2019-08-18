Увлажнение, стрижка и еще 5 советов, как вернуть волосам жизненную силу после отпуска

Совет 1. Увлажните сухие волосы

Только профессиональному уходу под силу справиться со столь серьезной задачей. Подбор правильных средств стоит начать с шампуня, то есть с очищения. Выберите средство, созданное на основе питательной формулы, которая смягчает даже самые сухие и жесткие волосы. Хорошо, если в их состав входят комплексы суперфудов (масло из семян сача инчи, алоэ вера, экстракт кактуса) и эксклюзивный протеиновый комлекст RCT для ухода за волосами от корней до самых кончиков.

Совет 2. Делайте маски для волос

После отпуска необходимо наполнить волосы силой изнутри: придать им упругость, прочность и силу. Для этого 1 или 2 раза в неделю следует применять маску для волос для восстановления и придания прочности поврежденным волосам.

Совет 3. Используйте несмываемый уход

Не стоит забывать про несмываемый уход, который может быть по-настоящему эффективным и действенным: питать, увлажнять, придавать блеск, а также сделает волосы более послушными и укрепит их.