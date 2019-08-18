Увлажнение, стрижка и еще 5 советов, как вернуть волосам жизненную силу после отпуска

Часто после отпуска вы замечаете, что волосы стали ломкими и тусклыми – это и есть последствия долгих часов под солнцем. Редакция Passion.ru решила разобраться, как спасти свои волосы после отдыха на море.
Соленая морская вода в комплексе с УФ-лучами и ветром заметно вытягивает влагу из волос и разрушают белковые связи. В результате волосы сильно выгорают, расщепляются на кончиках, становятся сухими, слабыми, ломкими, теряют яркость. Именно поэтому после летнего сезона необходимо восстанавливать кожу головы, волосы и грамотно подготовить их к зимнему сезону.
Совет 1. Увлажните сухие волосы
Только профессиональному уходу под силу справиться со столь серьезной задачей. Подбор правильных средств стоит начать с шампуня, то есть с очищения. Выберите средство, созданное на основе питательной формулы, которая смягчает даже самые сухие и жесткие волосы. Хорошо, если в их состав входят комплексы суперфудов (масло из семян сача инчи, алоэ вера, экстракт кактуса) и эксклюзивный протеиновый комлекст RCT для ухода за волосами от корней до самых кончиков.
Совет 2. Делайте маски для волос
После отпуска необходимо наполнить волосы силой изнутри: придать им упругость, прочность и силу. Для этого 1 или 2 раза в неделю следует применять маску для волос для восстановления и придания прочности поврежденным волосам.
Совет 3. Используйте несмываемый уход
Не стоит забывать про несмываемый уход, который может быть по-настоящему эффективным и действенным: питать, увлажнять, придавать блеск, а также сделает волосы более послушными и укрепит их.
Фото: vostock-photo
Совет 4. Воздержитесь от окрашивание сразу после возвращения из отпуска
В первые 2-3 недели по приезде домой следует воздержаться от окрашивания. Ваши волосы и так повреждены ультрафиолетом, потому не стоит добивать их еще и воздействием химии.
Совет 5. Освежите стрижку
Легкая стрижка поможет избавиться от поврежденных кончиков. Так вы не только поможете своим волосам быстрее восстановиться, но и в целом они приобретут более ухоженный вид.
Совет 6. Сходите к трихологу
Если волосы выпадают очень сильно, помочь сможет и профессиональное исследование кожи головы и волос. После получения глубоко анализа всех проблем, врач-трихолог точно посоветует вам, какие процедуры по лечению и восстановлению кожи головы и структуры волос следует пройти.
Совет 7. Сделайте в салоне процедуру профессионального восстановления волос
- Программа интенсивной итальянской терапии Eliokap Она восстановит очень сухие, поврежденные волосы, увлажнит, обеспечит легкость расчесывания, усилит блеск и повысит тонус ослабленной капиллярной структуры. Персональные средства на основе различных природных компонентов – масел арганы, риса, кокоса, кератина, фитоэссенций мяты, тимьяна и других –купируют выпадение волос, безопасно устранят все виды химических загрязнений (морская соль, хлор и т.д.), простимулируют и укрепят волосяные луковицы, увлажнят и напитают стержни волос.
- Система глубокой гиалуроновой реконструкции волос ZIP от NYCE Формула средства составлена таким образом, что активные ингредиенты имеют низкую молекулярную массу и не «давят», а благодаря гиалуроновой кислоте происходит полная реконструкция волос, результат держится в течение длительного времени.
Процесс восстановления начинается практически мгновенно – этому способствует концентрированная вытяжка из ягод зеленого мандарина и мирта. Кутикула волоса закрывается, восстанавливается гидролипидная мантия и создаются межклеточные связи – таким образом обеспечивается плотность, эластичность и увеличение толщины волоса. Рекомендуется повторять процедуру каждые 10 дней до полного восстановления волос.
- Процедура «Абсолютное счастье для волос» Она действует как на внутреннюю, так и на внешнюю структуру волос. Укрепляет, наполняет, напитывает, придает невероятный блеск волосам.
Данная программа направлена на глубокое восстановление поврежденных волос, а также на уход за волосами и кожей головы. Как результат: восстановление волос практически любой степени повреждения. Эффект виден после первой процедуры. Процедура накопительная. Желательно повторять ее с периодичностью в 1-1,5 недели. Рекомендуемое количество процедур: 5-6.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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