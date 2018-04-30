«В салонах бываю крайне редко»: Жанна Бадоева — об уходе за волосами, телом и уколах красоты

Если мне необходимо срочно вывести волосы из шокового состояния, то лучший для этого способ — увлажняющая маска.

В салонах бываю крайне редко — всему виной плотный гастрольный график. Но это не доставляет мне особого дискомфорта, так как максимум, что я прошу сделать своего стилиста, — это подравнять кончики. В те редкие дни, когда мне удается выкроить больше времени, не могу не побаловать себя японскими лечебными комплексами.

На работе, сами понимаете, когда находишься под палящим солнцем, лучшая укладка — это пучок. Что касается мероприятий, тут я тоже в большинстве случаев сама себе стилист. Очень просто можно сделать укладку с помощью соляного спрея. Такая прическа на скорую руку не подведет в течение всего дня.

Об уходе за лицом