«В салонах бываю крайне редко»: Жанна Бадоева — об уходе за волосами, телом и уколах красоты

Об уходе за волосами
«Прическа, которую вы видите у меня сейчас, — со школы»
Я всегда была против кардинальных изменений во внешности. Из крайности в крайность — это не про меня. Прическа, которую вы видите у меня сейчас, сохранилась со школы. Есть несколько процедур по уходу за волосами, к которым я прибегаю регулярно. Так как у меня волосы сухие, я пользуюсь всей продукцией Gliss Kur не чаще, чем раз в пять дней, и то только в том случае, если нахожусь в жарких странах. С собой у меня всегда свой арсенал необходимых средств. Никогда не доверяю шампуням в гостиницах.
Если мне необходимо срочно вывести волосы из шокового состояния, то лучший для этого способ — увлажняющая маска.
В салонах бываю крайне редко — всему виной плотный гастрольный график. Но это не доставляет мне особого дискомфорта, так как максимум, что я прошу сделать своего стилиста, — это подравнять кончики. В те редкие дни, когда мне удается выкроить больше времени, не могу не побаловать себя японскими лечебными комплексами.
На работе, сами понимаете, когда находишься под палящим солнцем, лучшая укладка — это пучок. Что касается мероприятий, тут я тоже в большинстве случаев сама себе стилист. Очень просто можно сделать укладку с помощью соляного спрея. Такая прическа на скорую руку не подведет в течение всего дня.
Об уходе за лицом
«Я никогда не лягу спать без очищения кожи»
Конечно же, основные правила ухода за лицом — это очищение, увлажнение и питание. Неважно, как поздно я вернулась домой после съемок и насколько я устала — никогда не позволю себе лечь спать с неочищенной кожей.
Любимый бренд — Nanoasia. Это корейская косметика, в линейке которой представлены отличные средства для очищения и ухода, которыми я пользуюсь ежедневно.
Чтобы справиться с шелушениями, я использую мягкий скраб для сухой кожи. Это средство настолько мягко очищает, что от сухости и стянутости не остается и следа.
С проблемой отеков мне помогают бороться потрясающие патчи под глаза от Talica: их достаточно полчаса подержать на лице, и отеки уходят, а морщинки разглаживаются.
Что касается перелетов, то в самолетах я обычно пользуюсь тканевыми корейскими масками — надеваю и лечу, как крокодил, зато выхожу красавицей! Однажды из Вьетнама прямо в чемодане привезла огромные листы алоэ — это настоящее sos-средство, которое справляется с любой проблемой.
Инъекции гилауроновой кислоты — это все-таки мое второе «я». Рада, что мы живем в такое прекрасное время, когда для поддержания красоты кожи операции можно заменить инъекциями. Пока возраст позволяет обходиться уколами красоты, их нужно делать. Еще одна процедура, которая позволяет достичь эффекта безоперационной подтяжки кожи, — биоревитализация. Но тут главное — найти хорошего специалиста.
О питании и процедурах для тела
«Красота — это здоровье, то есть полноценный сон и отдых»
В связи с плотным рабочим графиком твердо для себя уяснила: неважно, какие процедуры будут выполняться, и даже если будут помогать, без отдыха результат будет скоротечен. В первую очередь красота — это здоровье, то есть полноценный сон и отдых.
Когда удается посетить салон, не могу отказать себе в массаже и обертывании тела: шоколадное, апельсиновое, гилауроновое, алоэ и водоросли — мои фавориты! Никогда не делаю одну процедуру — обычно это комплекс, поэтому трудно сказать, что именно дает наибольший результат.
Также держать себя в форме помогают прогулки с собаками, сейчас это мой фитнес. В этом нет ничего удивительного, я совсем не занимаюсь в спортзале, а во время прогулок с питомцами я прохожу не меньше пяти километров. Совсем недавно приобрела себе домой батут: просто включаю музыку и прыгаю на нем. Это весь мой спорт, мне его хватает.
Было дело, как-то раз попробовала EMS-тренировки. Это воздействие на мышцы устройством, которое посылает электрические сигналы через электроды, закрепленные на поверхности кожи. Таким образом формируются импульсы, схожие с сокращениями мышц при силовом тренинге. Усилий совсем немного, а результат удивляет.
Могу похвастаться, что никогда в жизни не сидела ни на одной диете. Как правило, я ем все, что хочу. Если вижу, что не влезаю в любимое платье, тут же наступает хорошая мотивация отказаться от сладкого и булок, с этим у меня нет проблем.
О макияже
«Я совсем не крашусь в обычной жизни»
Во время съемочного процесса, в путешествиях по жарким странам макияж делала далеко не всегда. В таких случаях меня обычно спасали солнцезащитные очки, но если и их не оказывалось под рукой, то максимум, чем пользовалась, — это блеском для губ. Если съемки проходили в холодных странах, то там я уже могла накладывать тон, также тональный крем выручал, если на лице были покраснения.
В обычной жизни я совсем не крашусь. Все, что могу сделать для похода, например, в бар — нанести немного тональной основы и добавить блеск на губы.
На вечерние мероприятия я предпочитаю делать smoky eyes. Очень люблю коррекцию лица с помощью косметики и обычно выделяю глаза. Губы же я всегда оставляю натуральными.
Текст: Татьяна Горшкова
Фото: Instagram.com, архивы пресс-служб