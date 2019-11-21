Пучок, текстурированные локоны и еще 4 актуальные укладки для дождливой и ветреной погоды
Главные советы по созданию модных укладок для ветреной и дождливой погоды
Нам очень повезло в этом сезоне, так как погода (дождь и ветер) наконец-то совпадают с последними трендами в укладках. На пике популярности и «модности» находятся небрежные укладки (растрепанные хвосты, эффекты влажных волос, эффект неряшливых волос).
Первый совет для создания модных укладок для дождливой и ветреной погоды: подчеркивайте текстуру волос всевозможными способами, но не выпрямляйте их.
Второй совет: при таких погодных условиях важно использовать фиксирующие средства, но не суперсильной фиксации, так как они утяжеляют укладку и она опадает, плохо реагируют на влагу и склеивают волосы при ветре. Лучше использовать более сухие текстуры для того, чтобы они впитывали влагу при неблагоприятных погодных условиях.
Третий совет – использовать средства с пометкой «waterproof», такие продукты покрывают волосы пленкой, дают более стойкий результат, защищают от лишнего проникновения влаги.
Кстати! Для обладательниц челок совсем нет никаких правил в «укрощении» выбивающихся локонов из челки, так как чем более небрежными и выбивающимися будут пряди, тем интереснее и франтовее будет вид укладки.
Самые актуальные укладки для ветреной и дождливой погоды
Конский хвост
Фото: предоставлены брендом
Укладка идеально подойдет девушкам с длинными волосами – ничего сложного в этой прическе нет. Ее плюс в том, что хвост не потеряет свою форму даже если на улице будет сильный ветер или влажность. Для создания необходим гель-мусс, благодаря текстуре которого, вы сможете самостоятельно сделать упругий и прочный хвост, который продержится весь день. Достаточно нанести небольшое количество средства на волосы и с помощью щетинистой расчески собрать их в хвост.
Коса
Фото: предоставлены брендом
Когда погода влажная и ветреная, рекомендуется делать тугую косу, которая в течение дня будет немного ослабевать и тем самым приобретет очень женственный и стильный вид. Для создания прочной косы вы можете использовать крем для укладки, степень фиксации которого подбирайте индивидуально по типу ваших волос. Нанесите небольшое количество средства на влажные волосы, дайте им немного подсохнуть, далее слегка влажные волосы заплетите в плотную косу. При необходимости зафиксируйте спрей-лаком.
Высокий объемный пучок
Фото: предоставлены брендом
Если вы обладательница кудрявых или вьющихся волос, то труда собрать объемный пучок у вас не возникнет, но есть несколько фишек которые могут вам пригодиться: нанесите на влажные волосы крем-сыворотку для кудрявых волос – она придаст им упругость и подчеркнет завитки, таким образом, ваш пучок будет смотреться как романтичная прическа с аккуратно уложенными локонами.
А если вы обладательница прямых и гладких волос, нужно приложить чуть больше усилий. Для объемного пучка волосы нужно подготовить заранее, лучше сделать небрежные кудри, локоны или заплести на ночь косичку, это поможет сделать волосы более объемными и тогда пучок будет смотреться более пышным и стильным. Затем, когда волосы приобрели необходимый объем, сделайте пучок. Соберите высокий хвост, плотно зафиксируйте его резинкой, по бокам немного расслабьте натяжение волос, слегка начешите хвост, сверните волосы в жгут и закрутите пучок таким образом, чтобы вам было комфортно, закрепите его шпильками или невидимками, зафиксируйте лаком. Важно: чтобы пучок не был чересчур объемным и легким с самого начала, так как подобный вариант может не пережить порывов ветра.
В ветер и дождь лучше всего, конечно, собирать волосы – так укладка сохранится лучше и волосы меньше пострадают от непогоды. Вариантов много, например: коса в стиле бохо или тугой колосок, все варианты хвостов. Если же вы любите распущенные волосы, используйте повязку или ободок. Сразу после мытья, до того как приступите к укладке, нанесите на волосы пену для объема – так они станут более податливыми, а в завершение укладки нанесите немного лака средней фиксации, так любая укладка выдержит условия влажности.
Пляжные текстурированные локоны
Фото: Instagram
Окончание пляжного сезона — не повод отказываться от летних причесок. С такой укладкой вы сможете продлить себе хорошее настроение и вновь ощутить дуновение морского бриза в волосах. Чтобы собрать подобную прическу первым делом нужно нанести термозащиту и разделить волосы на зоны. После этого накрутите пряди средней толщины утюгом или плойкой (от утюга будет более «плоский» результат, а на плойку будет более объемная укладка). Главный секрет этой укладки в том, что мы захватываем прядь и накручиваем ее не целиком, а делаем оборот и сбрасываем локон. Такое действие нужно повторить несколько раз в зависимости от длины волос. Крутите волны в разных направлениях – так рисунок получится более подвижным. Прорабатывайте таким образом всю голову. В топ-зоне сделайте нужный пробор и накрутите пряди от лица. Получившиеся волны взбейте руками, а на корни можно нанести сухой шампунь для большего объема и текстуры. По длине используйте солевой спрей.
Если вы не поклонница собранных волос, есть полезный лайфхак, как сохранить объем в непогоду. Для начала сделайте небольшой начес в прикорневой зоне и проработайте ее утюжком, деформируя тем самым структуру волос температурой, затем, убедившись в том, что волосы остыли, расчешите весь начес массажной щеткой. В результате начеса как такового совсем не останется, при этом у корней создастся эффект «воздушной подушки», который сохранится до следующего мытья головы.
Укладка с мокрым эффектом, скрепленная невидимками
Фото: Instagram
Еще одна популярная летняя укладка остается в тренде даже осенью и зимой. Для того чтобы создать модный мокрый эффект, нужно смочить волосы водой от самых корней, чтобы не было объема. Далее с помощью гребня наносится гель сильной фиксации. После этого остается лишь расчесаться, придать волосам нужную форму и закрепить заколками-невидимками.
Низкий пучок
Фото: Instagram
Еще одна простая, но эффектная укладка — низкий пучок. Сначала волосы собираются в хвост и скрепляются резинкой (при необходимости можно также сразу нанести гель для укладки). Далее хвост скручивается жгутом, размещается по спирали вокруг резинки и закрепляется шпильками и лаком с наибольшей степенью фиксации. Если хотите придать прическе немного небрежности — выньте несколько прядей из пучка, и накрутите их на плойку от лица.
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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