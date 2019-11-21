Пучок, текстурированные локоны и еще 4 актуальные укладки для дождливой и ветреной погоды

Нам очень повезло в этом сезоне, так как погода (дождь и ветер) наконец-то совпадают с последними трендами в укладках. На пике популярности и «модности» находятся небрежные укладки (растрепанные хвосты, эффекты влажных волос, эффект неряшливых волос).

Первый совет для создания модных укладок для дождливой и ветреной погоды: подчеркивайте текстуру волос всевозможными способами, но не выпрямляйте их.

Второй совет: при таких погодных условиях важно использовать фиксирующие средства, но не суперсильной фиксации, так как они утяжеляют укладку и она опадает, плохо реагируют на влагу и склеивают волосы при ветре. Лучше использовать более сухие текстуры для того, чтобы они впитывали влагу при неблагоприятных погодных условиях.

Третий совет – использовать средства с пометкой «waterproof», такие продукты покрывают волосы пленкой, дают более стойкий результат, защищают от лишнего проникновения влаги.

Кстати! Для обладательниц челок совсем нет никаких правил в «укрощении» выбивающихся локонов из челки, так как чем более небрежными и выбивающимися будут пряди, тем интереснее и франтовее будет вид укладки.

Самые актуальные укладки для ветреной и дождливой погоды