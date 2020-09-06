Перхоть: виды, главные причины появления и можно ли вылечить

От перхоти страдает почти половина населения земного шара. Она проявляется в виде белых или сероватых хлопьев, отделяющихся от кожи головы. В нормальном, здоровом состоянии верхний слой кожи головы постоянно обновляется за счет отмирания старых клеток и замены их новыми, но, когда этот процесс ускоряется, появляется избыточное количество отмерших чешуек, что приводит к появлению перхоти. И хотя это не опасное или серьезное заболевание и не связана с плохой гигиеной, она может доставлять немало неприятностей ее обладателям, становясь заметной в волосах и на плечах. В чем же причины ее появления?

Стресс

Это не прямая причиной появления перхоти, но стресс может усилить определенные процессы, приводящие к зуду и шелушению кожи головы. Кроме того, он может вызвать или усилить образование перхоти, воздействует на иммунную систему и увеличивает выработку кожного сала, что создает благоприятные условия для роста и усиления образования перхоти.

Грибковые заболевания

Малассезия (Malassezia) – распространенный гриб, являющийся представителем нормальной микрофлоры кожи лица и головы. При обильном разрастании он может стать причиной перхоти. Одна из основных причин этого – ослабление иммунной системы, возникающее в связи со стрессом. Снижение иммунитета приводит к активному росту таких дрожжеподобных грибов, как малассезия.