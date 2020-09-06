Перхоть: виды, главные причины появления и можно ли вылечить
Основные причины появления перхоти
От перхоти страдает почти половина населения земного шара. Она проявляется в виде белых или сероватых хлопьев, отделяющихся от кожи головы. В нормальном, здоровом состоянии верхний слой кожи головы постоянно обновляется за счет отмирания старых клеток и замены их новыми, но, когда этот процесс ускоряется, появляется избыточное количество отмерших чешуек, что приводит к появлению перхоти. И хотя это не опасное или серьезное заболевание и не связана с плохой гигиеной, она может доставлять немало неприятностей ее обладателям, становясь заметной в волосах и на плечах. В чем же причины ее появления?
Стресс
Это не прямая причиной появления перхоти, но стресс может усилить определенные процессы, приводящие к зуду и шелушению кожи головы. Кроме того, он может вызвать или усилить образование перхоти, воздействует на иммунную систему и увеличивает выработку кожного сала, что создает благоприятные условия для роста и усиления образования перхоти.
Грибковые заболевания
Малассезия (Malassezia) – распространенный гриб, являющийся представителем нормальной микрофлоры кожи лица и головы. При обильном разрастании он может стать причиной перхоти. Одна из основных причин этого – ослабление иммунной системы, возникающее в связи со стрессом. Снижение иммунитета приводит к активному росту таких дрожжеподобных грибов, как малассезия.
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Избыток кожного сала
Сальные железы производят кожное сало для естественной защиты волос, но от стресса выработка себума увеличивается. В этой ситуации малассезия будет разрастаться, и это вызовет перхоть. Поэтому крайне важно уделять внимание методам снижения уровня стресса, чтобы уменьшить вероятность появления перхоти.
Основные виды перхоти
Сухая перхоть
Чаще всего сухая перхоть преобладает у людей, склонных к сухости кожи и сопровождается зудом. При наличии угревых высыпаний и обильных чешуек на коже головы — это свидетельствует о гормональном дисбалансе. Но точный диагноз можно получить лишь у врача-трихолога, который выявит причину и назначит правильной лечение.
Жирная перхоть
Те, у кого жирная кожа кожи сталкиваются с такой проблемой как закупоривание сальных проток, что приводит к появлению перхоти, а также к выпадению волос. При такой проблеме стоит обратиться сначала к дерматологу, который соберет анамнез, все необходимые анализы, а дальше направит либо к трихологу либо к эндокринологу.
Факторы риска
В настоящее время, помимо основных причин появления перхоти, выявлено большое количество других предрасполагающих факторов. К наиболее частым относят:
- эндокринные заболевания;
- гормональные нарушения;
- проблемы с ЖКТ;
- хронические инфекции;
- нехватку витаминов;
- изменения в иммунной системе;
- стрессы;
- переутомление;
- наследственность;
- неправильный уход за волосами.
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Для успешного лечения перхоти необходимо обратиться к трихологу или дерматологу. Врач исследует кожу головы при помощи компьютерной диагностики, назначит анализы и при необходимости направит на консультацию к смежным специалистам.
Комплексный подход к лечению перхоти
Что можно сделать самостоятельно
Необходим постоянный уход за волосами. При этом стоит использовать шампуни с противогрибковыми компонентами и веществами, обладающими противовоспалительными свойствами (пиритион цинка, сульфид селена, сера, циклопирокс, деготь).
Можно пользоваться комбинированными шампунями, в состав которых входит несколько компонентов с широким спектром лечебных эффектов
Фото: freepik
Показан прием витаминов А, В1, В6, В12 и Д.
Немаловажное значение имеет питание. Рацион должен быть сбалансированным и богатым витаминами, клетчаткой, жирными кислотами. Важно употреблять кисломолочные продукты.
Для улучшения микроциркуляции может быть назначена дарсонвализация (физиотерапевтическая процедура для укрепления и преображения кожи головы).
«В борьбе с перхотью должен быть обязательно комплексный подход. Просто сменить шампунь не получится – вы лишь замаскируете признаки, но не решите проблему. Выбираем средство именно против перхоти, следим за питанием (убираем мучное, сладкое, жаренное, соленое), корректируем режим сна, исключать уровень стресса максимально, насколько это возможно. Некоторые люди начинают расчесывать кожу головы в моменты волнений – это может быть напрямую связано. Затем сдаем анализы, чтобы понять, каких микроэлементов не хватает организму или какой внутренний сбой спровоцировал перхоть. Иногда бывает, что нужно просто сбалансировать режим и нагрузку в течение дня. Например, если человек резко начал заниматься спортом, организм еще не адаптировался, и это спровоцировало реакцию на коже головы в виде перхоти. Если вы часто ездите в страны с разным климатом, то стоит дать своему телу возможность привыкнуть к этому переходу и больше отдыхать, следить за качеством сна и воды в поездках».
Что можно сделать у косметолога
Механический пилинг кожи головы
Кроме того, что перхоть эстетически создает проблемы, но и мешает росту волос. Механический пилинг, в состав которых входит комплекс фруктовых кислот и салициловой кислоты, а также растительный экстракт косточек абрикоса, помогает отшелушить поверхностные ороговевшие частички кожи. Впоследствии кожа головы увлажняется, становится мягкой, а рост волос активизируется.
Химический пилинг
Чаще всего данный пилинг применяется на основе гликолевой кислоты, разработанный специально для кожи головы. Химический пилинг глубоко очищает волосяные фолликулы и оказывает противовоспалительное действие.
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Мезотерапия кожи головы
Данная процедура заключается в том, что в волосистую часть головы инъекционно вводится лечебный препарат, в состав которого включены полезные микроэлементы, аминокислоты и витамины, которые оказывают положительное влияние на состояние кожи головы.
Плазмотерапия
Данную процедуру необходимо проводить строго под контролем специалиста. У пациента забирается кровь, затем она помещается в специальную центрифугу, провоцируя высвобождение полезных элементов, а затем данный состав вводится локально в волосистую часть кожи голову. Такой “коктейль” устраняет проблемы кожи головы и активизирует рост волос.
Необходимо всего помнить, что вне зависимости от причин появления перхоти, нужно своевременно обращаться к специалисту, который выявит диагноз, проведет необходимые процедуры и назначит профессиональный домашний уход.
«Прежде чем приступать к лечению перхоти, я настоятельно рекомендую консультацию у врача-трихолога. Самостоятельные действия, как правило, не приводят к хорошим результатам. Обычно врач назначает противогрибковые средства, антимикробные препараты, а также средства, способствующие отшелушиванию и снижению сальности. Для достижения более быстрых результатов в терапии важно следить за состоянием эндокринной, нервной системы, ЖКТ и базовыми дефицитами (витаминов А, Д, С, группы В). Также следите за состоянием сопутствующих заболеваний, хронических инфекций, придерживайтесь принципов здорового питания (меньше сахара, нежирная пища) и правильно ухаживайте за кожей скальпа. А также не забывайте о правильном уходе. Очень важно качественно очищать кожу головы. Шампунь как средство очищения важно использовать в зависимости от состояния кожи головы. Например, при жирной коже головы следует использовать шампунь из профессиональной линии для жирной кожи головы, который обеспечит глубокое очищение. В качестве дополнительного ухода (1 раз в неделю) могут быть назначены пилинги, маски, сыворотки (по проблеме). Как правило, они содержат противоспалительные компоненты и показывают хорошую эффективность в терапии. На кожу головы наносите шампуни, пилинги, лечебные сыворотки, применение которых предназначено исключительно для кожи головы. При нанесении других средств (смываемых и несмываемых для волос) отступайте на 10 см от кожи головы. При себорейном дерматите, как правило, назначается курс до двух месяцев, в течение которого используются активные препараты с разным механизмом действия и разной технологией нанесения. После курса важно использовать в уходе какой-то из лечебных препаратов (курсового периода)».
Фото: depositphotos, freepik
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