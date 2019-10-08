Паж, каре и еще 7 модных стрижек, которые будут на пике популярности в этом сезоне

Паж

Этой осенью все стилисты сошлись на том, что им по душе сложные решения, потому стрижка в стиле паж — одна из самых модных в сезоне осень-зима — 2019. Эту полукруглую прическу отличают ровная линия среза и объемная прямая челка. Но классике, хоть и переживающей новый виток популярности, можно добавить огонька при помощи объемной асимметричной челки.

Сессон

Родственная стрижке паж прическа сессон, поклонницей которой была Мирей Матье, тоже переживает свое второе рождение благодаря моде на ретро. Она более объемная и сложная, чем номер 1 в нашем обзоре, но в целом довольно похожа, потому выбирайте более подходящий вариант, основываясь на своих вкусовых предпочтениях и форме лица.

Челка

Кудрявая челка, объемная, косая, челка-шторки — если посмотреть модные показы, становится очевидно, что челки в этом сезоне очень популярны, причем во всех своих разновидностях. Так что, если вы давно мечтали, но никак не могли решиться, сейчас самое время.