Не носить шапку, игнорировать увлажнение и еще 8 опасных ошибок в уходе за волосами весной
Проблемы с волосами и кожей головы – не редкость в период межсезонья. Этому есть несколько причин: сухой и холодный воздух заставляют сальные железы активизироваться, что приводит к более быстрому загрязнению волос. Из-за этого нам чаще приходиться их мыть, а значит, и чаще использовать фен, а некоторым – и утюжки для укладки. Все это неблагоприятно влияет на состояние волос, их кончики становятся сухими из-за воздействия горячего воздуха, а корни — жирными. Так что же делать, чтобы избежать этого?
Ошибка 1. Плохое очищение волос
На полках магазинов представлено огромное количество всевозможных шампуней, бальзамов, масок и прочего. Однако зачастую мы забываем смотреть на состав перед покупкой, а делать это необходимо. Например, такие вещества как силикон и сульфаты неблагоприятно влияют на состояние волос и кожи головы: первый — создает пленку и делает их тонкими и хрупкими, препятствует проникновению питательных веществ. Сульфаты пересушивают кожу, дополнительно стимулируя работу сальных желез, поэтому загрязняться волосы будут еще быстрее.
Также не стоит забывать о бальзамах, кондиционерах и маслах. Дополнительные средства для питания волос придают им блеск, гладкости, облегчают расчесывание. В состав правильных средств для волос, как правило, входят различные масла (аргановое, миндальное, авокадо и другие). Они помогают избежать сухих и ломких кончиков и возвращают волосам здоровый вид.
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Ошибка 2. Слишком частое использование скрабов и пилингов для кожи головы
В продолжение темы правильного очищения стоит сказать пару слов о скрабах и пилингах для кожи головы. Самая частая ошибка, которую можно допустить в отношении этих продуктов — их слишком частое использование. Если знать меру, эти средства станут вашими помощниками в борьбе за красивые волосы. Так, пилинги лучше всего делать курсом именно в период межсезонья. Они активно отшелушивают ороговевший слой клеток, улучшают кровообращение, замедляют процесс загрязнения волос.
Частота применения скрабов зависит от типа волос. Так, обладательницам нормальных волос достаточно использовать скраб 1 раз на 3 мытья головы, а для жирной кожи головы использовать скраб нужно чаще — 1 раз в 2 мытья.
Ошибка 3. Неправильное питание
Питание тоже важная часть правильного ухода за волосами в период межсезонья. Так как этот период характеризуется весенним авитаминозом, страдают не только наши волосы, но и весь организм в целом. При возникновении дефицитов в организме первыми страдают именно локоны и кожа. Чтобы восполнить витаминодефицит необходимо сбалансировать питание, добавить в свой рацион больше мяса, рыбы и свежих овощей. Также можно сдать анализы на витамины, чтобы посмотреть, какой из них требует большего внимания. Решить проблему дефицита могут специальные витаминные комплексы.
Ошибка 4. Забывать о салонном уходе
Если вашим волосам не хватает домашнего ухода, почему бы не обратиться к специалистам? Салонные уходы за локонами более эффективные, чем домашние, а консультация мастера поможет подобрать вам именно те продукты, которые будут эффективны именно для вашего случая. Существует большое множество процедур, направленных на укрепление, увлажнение или восстановление волос, которые сделают их более крепкими и блестящими.
Фото: pixabay
Ошибка 5. Игнорировать трихолога
Не стоит пренебрегать посещением кабинета трихолога, особенно если вы столкнулись с такими проблемами, как выпадение или перхоть. Только высококвалифицированный специалист сможет выяснить настоящую причину ухудшения качества волос и назначит курс лечения.
Помимо препаратов и продуктов врач может назначить специальные процедуры, например, мезотерапию кожи головы или плазмолифтинг. Секрет эффективности этих процедур кроется в введении под кожу головы витаминных коктейлей или плазмы, которые стимулируют рост и укрепляют луковицы.
Ошибка 6. Игнорирование головных приборов
Межсезонье – это время ветров, частых перепадов температуры (днем и вечером разница может достигать до 10 градусов). Эти факторы считаются наиболее стрессовыми до волос. Поэтому рекомендуется надевать шапку или платок даже в том случае, когда вам кажется, что выглянуло солнце и стало очень тепло. Разница температур между помещением и улицей – стресс в первую очередь для кожи головы (а за ней особенно бережно нужно следить), так как именно от этого зависит здоровье ваших волос.
К выбору головных уборов тоже следует подойти тщательно: шапки плотные зимние шапки стоит убрать в шкаф, а вместо этого надевать головной убор по погоде: не слишком тонкие и не слишком плотные, по мере возможности исключить синтетику, большее предпочтение отдавать натуральным составам. Укрыть волосы и кожу головы необходимо также от ветра: ветер имеет способность путать волосы и потом возникает много сложностей с расчесыванием (и это тоже дополнительный стресс), если при ветре убирать волосы не получается, то хотя бы зафиксируйте их резинкой (если позволяет длина) или лентами.
Ошибка 7. Недостаточное увлажнение
Переменчивая погода – это стресс для волос, их необходимо не только питать (восстанавливать, реконструировать), но и обязательно увлажнять. Увлажнение – вот секрет блеска волос и отсутствия статики. Не рекомендуется слишком часто использовать маски, так как волосы в такое время года очень легко «перегрузить». Маски лучше всего миксовать с кондиционерами. По этой же причине не стоит слишком часто и интенсивно использовать масла, и в то же время совсем исключать их из ухода тоже не стоит, так как они поддерживают липидный слой волос.
Ошибка 8. Перенимать на себя чужой опыт
Еще одна ошибка в уходе или подборе ухода за волосами: следовать советам подруг, блогеров, инфлюенсеров с типом и формой волос, отличной от ваших. К этому необходимо подходить очень внимательно вне зависимости от сезона, так как те техники укладки, средства или гаджеты, которые они рекомендуют, могут просто не подходить к вашему типу и текстуре волос. Необходимо проконсультироваться со стилистом по типу и форме своих волос, чтобы подбор средств был менее утомительным.
Ошибка 9. Не уделять внимание цвету волос
Для того, чтобы придать волосам интересный оттенок и блеск, необязательно их окрашивать – с этой задачей прекрасно справляются современные щадящие тонирующие средства, например, тонирующие маски или полуперманентное окрашивание. Блондинкам подойдет полироль: это освежит цвет, уберет желтизну, придаст актуальный оттенок.
Ошибка 10. Отсутствие стрижки
Стрижка – завершающий этап весеннего преображения, про который многие почему-то напрочь забывают. Возможно, вы захотите поэкспериментировать и кардинально изменить свой образ или же останетесь верными своей стрижке, но попробуете новую интересную укладку. В любом случае необходимо как минимум освежить кончики волос. Это вернет прическе свежий вид, а волосам – здоровье.
Фото: pixabay, depositphotos
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