Не носить шапку, игнорировать увлажнение и еще 8 опасных ошибок в уходе за волосами весной

Ошибка 2. Слишком частое использование скрабов и пилингов для кожи головы

В продолжение темы правильного очищения стоит сказать пару слов о скрабах и пилингах для кожи головы. Самая частая ошибка, которую можно допустить в отношении этих продуктов — их слишком частое использование. Если знать меру, эти средства станут вашими помощниками в борьбе за красивые волосы. Так, пилинги лучше всего делать курсом именно в период межсезонья. Они активно отшелушивают ороговевший слой клеток, улучшают кровообращение, замедляют процесс загрязнения волос.

Частота применения скрабов зависит от типа волос. Так, обладательницам нормальных волос достаточно использовать скраб 1 раз на 3 мытья головы, а для жирной кожи головы использовать скраб нужно чаще — 1 раз в 2 мытья.

Ошибка 3. Неправильное питание

Питание тоже важная часть правильного ухода за волосами в период межсезонья. Так как этот период характеризуется весенним авитаминозом, страдают не только наши волосы, но и весь организм в целом. При возникновении дефицитов в организме первыми страдают именно локоны и кожа. Чтобы восполнить витаминодефицит необходимо сбалансировать питание, добавить в свой рацион больше мяса, рыбы и свежих овощей. Также можно сдать анализы на витамины, чтобы посмотреть, какой из них требует большего внимания. Решить проблему дефицита могут специальные витаминные комплексы.

Ошибка 4. Забывать о салонном уходе

Если вашим волосам не хватает домашнего ухода, почему бы не обратиться к специалистам? Салонные уходы за локонами более эффективные, чем домашние, а консультация мастера поможет подобрать вам именно те продукты, которые будут эффективны именно для вашего случая. Существует большое множество процедур, направленных на укрепление, увлажнение или восстановление волос, которые сделают их более крепкими и блестящими.