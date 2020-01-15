Хэтэуэй, Стюарт, Кардашьян и еще 12 звезд, которым категорически не идет светлый цвет волос
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Фото: eastnews_Gregorio-T.-Binuya_Everett-Collection
Энн Хэтэуэй
Знаменитая актриса примерила на себя блонд всего однажды, 7 лет назад: со светлыми волосами она появилась на Met Gala 2013. И эксперты сошлись во мнении, что довольно крупные черты лица Хэтэуэй вкупе с контрастным цветотипом совершенно не сочетаются с новым оттенком прядей. В общем, нет! Нет! И нет! Справедливости ради стоит отметить, что Энн и самой, видимо, было не очень комфортно в этом образе, потому с тех пор она всегда брюнетка, что выгодно подчеркивает ее большие карие глаза.
Джессика Альба
Джессика Альба – по происхождению латиноамериканка, а им довольно редко подходит светлый оттенок волос. Однако Джессика Альба вновь и вновь пытается примерить на себя образ блондинки. И если варианты сложных окрашиваний типа шатуш ей вполне к лицу, то плоский блонд с отливом в рыжину делает ее внешность простой и абсолютно посредственной, без изюминки.
Кристен Стюарт
Еще одна актриса, которой совсем не идет платиновый блонд, – Кристен Стюарт. И если вариант с темными, будто отросшими корнями, выглядит довольно свежо и интересно, то полное окрашивание – точно не то, что выгодно подчеркнет ее зеленые глаза и тонкие черты лица.
Анджелина Джоли
Мало кто помнит, но когда-то и Анджелина Джоли, которую мы все привыкли воспринимать исключительно в качестве зеленоглазой, восхитительно красивой брюнетки, примерила на себя образ блондинки. Для съемок в фильме «Жизнь или что-то того» она перевоплотилась в звезду а-ля Мэрилин Монро, со светлыми дредами можно увидеть ее и в остросюжетной ленте «Угнать за 60 секунд». Но будем честны: блонд, особенно теплый, просто уничтожает ее красоту, будто стирая ее ластиком.
Виктория Бекхэм
Вики – женщина роскошная во всех отношениях. Но брюнеткой ей быть гораздо органичнее, нежели светловолосой. Особенно учитывая тот факт, что холодный платиновый блонд, которому она отдала предпочтение в далеком уже 2007 году, совершенно не подходил теплому тону ее кожи. И пусть тогда она задала моду на стрижку пикси и светлые волосы, мы рады, что она все же вернулась к темным оттенкам, которые делают ее образ дороже и элегантнее.
Ким Кардашьян
Конечно, любовь Ким к бьюти-экспериментам известна. При этом она все же довольно консервативна и редко кардинально меняет уже сложившийся имидж, который и сделал ее знаменитой. Однако именно ради эксперимента звезда примерила на себя холодный блонд. Получилось не очень. Что и сама Ким быстро признала и вернулась к родному темному оттенку.
Марион Котийяр
Француженка, безусловно, обладает яркой внешностью: чарующая улыбка, пронзительные серо-голубые глаза, от природы темные локоны. Однако на фоне блонда, в который Марион Котийяр внезапно покрасилась два года назад, ее облик стал гораздо менее выразительным.
Оливия Уайлд
Оливия долгое время была сторонницей блестящих русых оттенков волос, которые в сочетании со светлыми прядями прекрасно подчеркивали цвет ее красивых миндалевидных глаз. Однако после рождения ребенка актрисе захотелось перемен, и тогда звезда «Доктора Хауса» сначала коротко постриглась, а потом и перекрасилась в блонд, который буквально обезличил ее.
Дакота Джонсон
Дакоту часто упрекают в том, что ее актерская игра весьма посредственна, а внешность невыразительна. Не беремся судить талант знаменитости, но окрашивание волос в светлые тона действительно делает ее образ более дешевым и простым. Однако, несмотря на это, звезда довольно часто «примеряла» на себя блонд и при этом всякий раз отдавала предпочтение неудачным теплым оттенкам, диссонирующим с ее цветотипом и неизменно превращающим ее в «девчонку из соседнего подъезда». В общем, темные волосы Дакоте идут гораздо больше хотя бы потому, что подчеркивают цвет ее зеленых глаз и придают облику аристократичности.
Джессика Бил
Джессику Бил, как и Дакоту Джонсон, блонд невероятно простит. Более того, в светлом цвете волос она становится абсолютно безликой. В то время как холодный оттенок лесного ореха, максимально приближенный к ее натуральному, придает облику актрисы благородство.
Синтия Никсон
Актриса в первую очередь ассоциируется у людей с огненно-рыжей Мирандой из культового сериала «Секс в большом городе», потому, когда Синтия решила вернуться к своему натуральному светлому цвету волос, никто не понял, зачем она это сделала, ведь из яркой звезды она превратилась в обычную даму средних лет с бабушкиной прической на голове.
Дженнифер Лав Хьюитт
Эксперимент Дженнифер по перевоплощению в блондинку можно смело признать одним из самых неудачных. И дело даже не в том, что светлый цвет волос не особо красит актрису, а в том, что окрашивание мелированными прядями и более темными, будто бы неаккуратными концами выглядит попросту неаккуратно, как будто бы мастер торопился и не успел завершить начатую работу.
Ляйсан Утяшева
Известная гимнастка, ведущая шоу «Танцы» и жена Павла Воли – женщина восточных кровей, потому темный цвет волос ей очень к лицу на генетическом уровне: благодаря ему глаза Ляйсан кажутся еще более изумрудными, а образ в целом ярче. Однако в 2019 году знаменитости захотелось перемен, и она всего за одно посещение парикмахера (не делайте так!) перекрасилась из жгучей брюнетки в теплый блонд и… потерялась в нем.
Анна Старшенбаум
Анна не раз меняла цвет волос, потому что, по ее собственному признанию, долго находиться в одном образе ей быстро наскучивает. И как только подобное ощущение ее настигает, она тут же идет в салон и примеряет новую прическу. Натуральный цвет волос актрисы – русый, но именно в нем она надолго не задерживается, перекрашиваясь то в рыжий, то в каштановый, то в пепельный блонд, который, признаться, ей не очень к лицу, так как в сочетании с короткой стрижкой прибавляет ей добрый десяток лет.
Юлия Франц
Звезда трилогии «Гоголь» и проектов «Универ. Новая общага» и «Кухня. Война за отель» – девушка яркая и известная своей любовью к экспериментам с собственной внешностью. Потому неудивительно, что в один прекрасный момент она взяла и без предупреждения кардинально сменила имидж, перекрасившись из шоколадной брюнетки в блондинку. Результатами преображения Юлия поделилась в социальной сети Instagram. Реакция поклонников оказалась неожиданной: они стали требовать немедленно вернуть все, как было. Однако актриса осталась довольна новым имиджем и пока «переходить» обратно на темную сторону не собирается.
Фото: starface, gettyimages, eastnews, vostock-photo, Instagram, globallook
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