Хэтэуэй, Стюарт, Кардашьян и еще 12 звезд, которым категорически не идет светлый цвет волос

Дакоту часто упрекают в том, что ее актерская игра весьма посредственна, а внешность невыразительна. Не беремся судить талант знаменитости, но окрашивание волос в светлые тона действительно делает ее образ более дешевым и простым. Однако, несмотря на это, звезда довольно часто «примеряла» на себя блонд и при этом всякий раз отдавала предпочтение неудачным теплым оттенкам, диссонирующим с ее цветотипом и неизменно превращающим ее в «девчонку из соседнего подъезда». В общем, темные волосы Дакоте идут гораздо больше хотя бы потому, что подчеркивают цвет ее зеленых глаз и придают облику аристократичности.

Джессика Бил