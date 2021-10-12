Какие прически носят Миддлтон и другие монаршие особы — и что им запрещено протоколом

Меган Маркл, наверное, самый скандальный персонаж королевской семьи за последние несколько лет. Непокорный склад ее характера выражается не только в поступках, но и в ее образе. Женщина, которая доказала, что за королевскими протоколами и правилами скрываются живые люди, часто предпочитает носить небрежный шиньон или, проще говоря, волосы, собранные в пучок на затылке.

Казалось бы, это аристократичная прическа, но легкие и немного неаккуратные пряди около лица делают ее менее формальной и более современной. Низкий пучок с распущенными прядями — это универсальный и очень стильный вариант, который подойдет практически каждой женщине. Открытые лицо и шея придают образу женственность и особенный шарм. Исключение из правил одно: не делайте прямой пробор с гладким низким пучком, если у вас квадратная форма лица. Так вы подчеркнете ее сильнее — в этом случае лучше отдать предпочтение косому пробору.

Элегантная Кейт Миддлтон