Какие прически носят Миддлтон и другие монаршие особы — и что им запрещено протоколом

Какие прически носят Миддлтон и другие монаршие особы — и что им запрещено протоколомРазбираем с экспертами, как научиться элегантности по-королевски.
Ксения Асанова
Стилист бренда «Прелесть Professional»
Бунтарка Меган Маркл
Фото: GettyImages
Меган Маркл, наверное, самый скандальный персонаж королевской семьи за последние несколько лет. Непокорный склад ее характера выражается не только в поступках, но и в ее образе. Женщина, которая доказала, что за королевскими протоколами и правилами скрываются живые люди, часто предпочитает носить небрежный шиньон или, проще говоря, волосы, собранные в пучок на затылке.
Казалось бы, это аристократичная прическа, но легкие и немного неаккуратные пряди около лица делают ее менее формальной и более современной. Низкий пучок с распущенными прядями — это универсальный и очень стильный вариант, который подойдет практически каждой женщине. Открытые лицо и шея придают образу женственность и особенный шарм. Исключение из правил одно: не делайте прямой пробор с гладким низким пучком, если у вас квадратная форма лица. Так вы подчеркнете ее сильнее — в этом случае лучше отдать предпочтение косому пробору.
Элегантная Кейт Миддлтон
Фото: Globallook
Супруга герцога Кембриджского Кейт Миддлтон — не менее знаменитая представительница королевского двора. Ее часто называют герцогиней стиля и красоты, и это заслужено. Кейт, как истинная британка, не отступает от правил: каждый ее выход в свет составлен по всем канонам. Наряды, макияж, маникюр, прическа — все элегантно и безупречно.
Кейт любит аккуратно уложенные локоны и прямой пробор, которые гармонично дополняют ее образ. Герцогиня использует различные вариации такой укладки, дополняя ее классическими шляпками или невидимками. Этот вариант также достаточно универсален и подходит без преувеличения всем. Но важно поэкспериментировать и выяснить, какие пряди будут выглядеть лучше: накрученные к лицу или от него. А чтобы прическа оставалась безупречной надолго, используйте подручные средства: например, лак с эффектом памяти.
Оригинальная Беатриса
Фото: Globallook
В отличие от предыдущих представительниц королевской семьи, принцесса Беатриса Йоркская, внучка королевы Елизаветы II, с самого рождения является членом «фирмы». Рыжеволосая от природы, она предпочитает появляться на публике с голливудской укладкой. Такая прическа предполагает наличие крупных завитков, которые мягкой волной ниспадают на плечи. Ее вы можете сделать самостоятельно, а чтобы локоны не пушились, используйте спрей-масло для волос на завершающей стадии укладки.
Объемная макушка и очень воздушные, волнистые пряди — это любимая укладка Беатрисы. Вот только эффектную прическу девушка почти всегда дополняет оригинальными шляпами из своей коллекции, о которых говорит вся Великобритания. Например, она может с легкостью выйти в свет в шляпке из бабочек или в головном уборе, напоминающем рога. К слову, не так давно весь королевский двор праздновал свадьбу принцессы, но обошлось без эпатажа. На одно из самых важных мероприятий в своей жизни девушка предпочла сделать небрежную укладку, дополнив ее нежной тиарой любимой бабушки.
Ольга Рубец
Стилист, парикмахер и владелица салона красоты «Aura_by_Rubets Ольга Рубец»
«Мы живем в уникальное время! Королевы и члены королевских семей все чаще выглядят скромнее, чем представители богатых и знаменитых семей. Но все-таки по каким-то критериям, на уровне интуиции, мы можем понять, что перед нами монаршая особа! Даже на время попавший в эту семью, как Меган Маркл, человек приобретает флер элегантности и сдержанный шарм. Это, конечно же, иногда не срабатывает! Например, супруга князя Монако княгиня Шарлен и ее достаточно экстремальные эксперименты с волосами обсуждает весь Юг Франции и не только.
Фото: GettyImages
Но все-таки чаще всего представительницы монарших семей в повседневной жизни очень сдержаны и предпочитают простые и элегантные образы. Говорят, что Кейт Миддлтон отличается тем, что очень рационально подходит к уходу за собой. Известный факт, что даже на свою свадьбу она сама себе делала макияж и, как утверждают, прическу! Что, на мой взгляд, уже перебор. Как можно было лишить моих коллег такой радости и чести? Но все же, надо признать, — она всегда выглядит очень ухоженно, сдержанно, скромно и бесконечно мило! Мне очень нравится ее женственный и нежный стиль.
Практически всегда представительницы больших семей выбирают натуральные оттенки волос или очень сдержанный блонд. Никогда на них мы не увидим излишне длинные, наращенные волосы, чаще всего это длина максимум по лопатки, мягко градуированные пряди. Да, это немного скучно, но, как это ни странно, в итоге оказывается, что такой типаж очень привлекает мужчин! И я часто вижу очень успешных в личной жизни женщин, которые также выбирают скромные по стилю прически! Обратите внимание на Дашу Жукову! Она отличный пример царственной сдержанности!
Вообще, обращаясь к представителям королевских семей, невозможно не упомянуть леди Ди! Вот кто смог канонизировать образ принцессы и навсегда остаться в наших сердцах! Любая девушка с подобной копной волос хотя бы раз в жизни повторяла ее стрижку! Все образы принцессы Дианы всегда становились примером для подражания, но при этом ее прическа почти не менялась и всегда была очень лаконичной и аккуратной, что еще раз подтверждает тот факт, что скромность не только украшает, но и является отличной базой для экспериментов в выборе остальных деталей!».
Александр Меремьянин
Мастер-эксперт сети салонов «Александр Тодчук Studio» @todchukstudio
«Представительницы монаршей семьи Великобритании делают прически соответственно своей одежде и дресс-коду: классический стиль. Потому вы можете увидеть на фотографиях Меган Маркл с ровным очерченным пробором и минимумом объема, Кейт Миддлтон — с очень нежными волнам, в основном на концах волос и без ярко выраженных кудрей. Часто можно увидеть обеих герцогинь с низким хвостом: он идет или с четким пробором, или же без него и опять же с нежной волной. В их образе отсутствует нарочитая неряшливость, этого протокол не позволяет делать. На вечер и Кейт, и Меган часто выбирают низкий пучок, немного прикрытые ушки, при этом прическа выбирается так, чтобы драгоценности были видны. Учтите, что такие прически подойдут женщинам с четко очерченными скулами, с вытянутой формой лица. Круглолицым девушкам подобные не очень подходят».
Фото: globallook, GettyImages