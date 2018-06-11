Как быстро и легко замаскировать седину

Как появляется седина

Причины появления седины до невозможности тривиальны и известны всем.

Сильный стресс – как единичный случай, так и длящийся продолжительное время может привести к преждевременному поседению: адреналин, выделяющийся в стрессовой ситуации, - причина нарушения связи с пигмента с протеином волосяного покрова.

Нездоровый образ жизни - вредные привычки, монодиеты и нарушение режима дня - тоже могут стать причиной седины. Поэтому правильным питанием, спортом и здоровый образом жизни пренебрегать все же не стоит.

Иногда седина может быть проявлением какого-либо заболевания, в этом случае лучше обратиться к трихологу и сдать необходимые анализы.

Без генетики дело не обошлось! Если ваши родители поседели в молодом возрасте, то это может передаться по наследству. К сожалению, борьба с генетическими предрасположенностями - дело бесперспективное. Но салонный уход поможет задержать процесс и скрыть все его проявления.

Рентгеновское облучение – в этом случае обычно наблюдается очаговое появление седины. Также проявляется и воздействие ультрафиолета, поэтому берегите голову от солнца, чтобы ранняя седина не стала причиной вашего огорчения.

Дефицит витаминов и микроэлементов – для поддержания красоты и цвета волоса вам просто необходимы витамины группы A, B, C, а также марганец, селен, железо, медь и цинк. Поливитаминные комплексы, которые вы найдете в любой аптеке, могут решить проблему и послужить отличной профилактикой ранней седины.

Процент седины

Вбор способа маскировки седины всегда зависит от того, сколько всего у вас на данный момент серебренных волосков на голове. Если седина очаговая - то в таком случае можно экспериментировать и с цветами, и с техниками окрашивания. Небольшой процент серых прядок - не повод отказывать себе в каких-либо оттенках.

Если половина вашей шевелюры уже давно серебряная, тогда лучше добавить золотистих или светло-русых прядей сверху, а нижний слой волос слегка затемнить. Это освежит прическу и добавит волосам объема за счет игры с цветом.