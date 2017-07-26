Как вернуть волосам натуральный цвет
Что происходит со структурой волоса во время окрашивания
Во время окрашивания разрушается естественная пигментация волоса под воздействием красителя, искусственный пигмент замещает в волосе натуральный, особенно если вы используете перманентные красители с аммиаком. Краситель состоит из пигментов в «сонном» состоянии, которые при смешивании с оксидом дают химическую реакцию, активируясь за счет тепла и высвобожденного кислорода.
Во время мелирования происходит абсолютно то же самое с точки зрения химической реакции, правда, естественный пигмент не замещается искусственным.
Оба процесса необратимы. Но это в случае, если речь идет о перманентном красителе. В арсенале крупных брендов есть множество красителей, например, безаммиачный DIA у L’Oréal Professionnel (Dia Light & Dia Richesse). Такой краситель благодаря специальной технологии без аммиака на основе щелочной формулы подходит для натуральных волос. Искусственный пигмент будет постепенно вымываться.
Есть еще INOA — стойкий краситель без аммиака с технологией ODS2. Это система доставки красителя с помощью масла, в этом случае эффективность красителя усиливается даже при минимальной концентрации щелочного компонента. Здесь речь идет о бережном воздействии на волосы с сохранением их натурального защитного слоя. Полуперманентные красители, как Colorful Hair, и вовсе вымываются быстро, но, конечно, все зависит от первоначального качества волос, их пористости, степени повреждения.
Можно ли вернуть блонд после окрашивания в темный цвет без осветления
К сожалению, нет, в темных оттенках максимальное количество пигмента. Для того чтобы «вернуться в блондинку», необходимо разрушить искусственный пигмент, причем в один этап это делать не рекомендуется.
Какие салонные процедуры помогут
Сначала необходимо провести диагностику волос и выяснить, какой краситель был использован для получения темного цвета и в течение какого времени производилось окрашивание. После оценки состояния волос обычно делают следующие процедуры, которые не рекомендуется делать в один день.
Первое — это гоммаж с помощью средства для удаления искусственного пигмента, декапирование Efassor. Важно отметить, что иногда достаточно одной процедуры, а иногда их нужно сделать несколько. Порой одного продукта Efassor недостаточно, чтобы удалить пигмент, необходимо это средство смешивать с оксидентом для усиления результата. Но даже при глубоком декапировании 100% результат не всегда гарантирован.
Второй этап — это нетуаяж, или постепенное осветление в течение одного-шести месяцев. А уже потом производится тонирование в желаемый оттенок.
Бывают ли случаи, когда вернуться к своему натуральному цвету уже невозможно
Окрашивание стойкими аммиачными красителями — это необратимый процесс, при любом таком окрашивании возврат к натуральном цвету невозможен.
Какие оттенки выбрать, чтобы затем легче вернуть натуральный цвет волос
Нужно выбирать заведомо натуральные оттенки из палетки цветов красителя, все неестественные оттенки, которые сильно отличаются от натуральной базы, ведут к тому, что процесс потом затянется. Например, девушке с темно-русыми волосами, которая покрасилась в рыжий, черный, темно-коричневый, очень сложно будет вернуть цвет.
Еще можно выбирать техники окрашивания, которыми легко «играть» — шатуш, балаяж, где сохраняются натуральные корни, а красится только длина, после такого окрашивания легче всего вернуться к исходному цвету.
Как ускорить рост волос
Существует два способа. Первый — народный. Обычно помогают средства, которые стимулируют приток крови к коже головы: касторовое, репейное и перцовое масло (из них делают специальные маски), отвары крапивы и алоэ.
Косметологические профессиональные средства:
Интенсивная программа двойного действия с аминексилом и комплексом омега-6 для истонченных волос. Обеспечивает полноценное питание волосяным фолликулам, стимулирует их активный рост и восстанавливает густоту волос. Содержимое ампул «Аминексил» наносится на кожу головы, что приводит к росту новых здоровых и сильных волос, их густота значительно увеличивается. В состав входит молекула аминексил, укрепляющая волосяные луковицы и препятствующая затвердеванию коллагена, и витамин РР, стимулирующий микроциркуляцию крови.
Как сделать переход между натуральным оттенком и окрашенными волосами максимально естественным
Необходимо вместе со стилистом выбрать наиболее подходящую технику окрашивания. Но хотелось бы рассказать об одной очень интересной технике, которая называется «Калифорнийский шампунь».
В арсенале средств для осветления гаммы Blond Studio есть продукт «Осветляющее масло». Этим средством можно идеально «размыть» границу между окрашенными и натуральными волосами, особенно идеально услуга «Калифорнийский шампунь» подходит девушкам, которые осветляют волосы, но от природы имеют свою светлую базу, после применения «Осветляющего масла» не нужно обновлять окрашивание.
Кому и в какой цвет не стоит красить волосы
Зависит от цветотипа. Сейчас столько экспериментов с цветным окрашиванием, что все забывают о стереотипах. Но я бы все-таки не рекомендовала рыжим от природы девушкам красить волосы в холодные оттенки.
Текст: Татьяна Конькова
Фото: shutterstock/vostok