Мы все мечтаем вернуть родной цвет волос, который был утерян в результате сотен окрашиваний. Как это сделать? Давайте разбираться с экспертом в области колористики.

Анастасия Кукушина, творческий партнер L’Oréal Professionnel

Что происходит со структурой волоса во время окрашивания Во время окрашивания разрушается естественная пигментация волоса под воздействием красителя, искусственный пигмент замещает в волосе натуральный, особенно если вы используете перманентные красители с аммиаком. Краситель состоит из пигментов в «сонном» состоянии, которые при смешивании с оксидом дают химическую реакцию, активируясь за счет тепла и высвобожденного кислорода. Во время мелирования происходит абсолютно то же самое с точки зрения химической реакции, правда, естественный пигмент не замещается искусственным. Оба процесса необратимы. Но это в случае, если речь идет о перманентном красителе. В арсенале крупных брендов есть множество красителей, например, безаммиачный DIA у L’Oréal Professionnel (Dia Light & Dia Richesse). Такой краситель благодаря специальной технологии без аммиака на основе щелочной формулы подходит для натуральных волос. Искусственный пигмент будет постепенно вымываться. Есть еще INOA — стойкий краситель без аммиака с технологией ODS2. Это система доставки красителя с помощью масла, в этом случае эффективность красителя усиливается даже при минимальной концентрации щелочного компонента. Здесь речь идет о бережном воздействии на волосы с сохранением их натурального защитного слоя. Полуперманентные красители, как Colorful Hair, и вовсе вымываются быстро, но, конечно, все зависит от первоначального качества волос, их пористости, степени повреждения. Можно ли вернуть блонд после окрашивания в темный цвет без осветления К сожалению, нет, в темных оттенках максимальное количество пигмента. Для того чтобы «вернуться в блондинку», необходимо разрушить искусственный пигмент, причем в один этап это делать не рекомендуется. Какие салонные процедуры помогут

Сначала необходимо провести диагностику волос и выяснить, какой краситель был использован для получения темного цвета и в течение какого времени производилось окрашивание. После оценки состояния волос обычно делают следующие процедуры, которые не рекомендуется делать в один день. Первое — это гоммаж с помощью средства для удаления искусственного пигмента, декапирование Efassor. Важно отметить, что иногда достаточно одной процедуры, а иногда их нужно сделать несколько. Порой одного продукта Efassor недостаточно, чтобы удалить пигмент, необходимо это средство смешивать с оксидентом для усиления результата. Но даже при глубоком декапировании 100% результат не всегда гарантирован. Второй этап — это нетуаяж, или постепенное осветление в течение одного-шести месяцев. А уже потом производится тонирование в желаемый оттенок. Бывают ли случаи, когда вернуться к своему натуральному цвету уже невозможно Окрашивание стойкими аммиачными красителями — это необратимый процесс, при любом таком окрашивании возврат к натуральном цвету невозможен. Какие оттенки выбрать, чтобы затем легче вернуть натуральный цвет волос