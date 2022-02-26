Фатальная ошибка: 7 причесок, которые старят любую женщину
Несмотря на то что прически способны украшать, создавать иллюзии и быть хорошим «аксессуаром» в образе, нередко встречаются истории, когда прическа абсолютно не подходит человеку и даже старит, прибавляя несколько десятков (!) лет владелице. А все потому, что тренды изменчивы, и то, что было актуально 5-10 лет назад, сейчас смотрится вычурно и старомодно. Рассмотрим варианты, которые будут неактуальны сейчас и, наоборот, могут создать «неуклюжее» представление об образе или выборе стиля прически.
Ирина Илюнина
Топ-стилист Mod’s Hair Paris
Прямой пробор
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Прямой пробор в сочетании с тяжелыми прямыми волосами без прикорневого объема — самая распространенная ошибка в прическах женщин после 40 лет. С возрастом лицо опускается, а густые темные вертикали будут визуально тянуть контуры вниз. К этой же ошибке также относятся слишком длинные волосы — если вы привыкли носить волосы распущенными, длина не должна превышать уровень лопаток.
Исправляем: сместите пробор на пару сантиметров от центра — асимметрия привлечет к себе внимание и визуально оживит стрижку и лицо. Еще один вариант — уложить крупные локоны по направлению от лица — это также уводит взгляд от несовершенств и создает динамику, так что контуры скул, бровей и губ не будут выглядеть опущенными, а общий вид станет по-девичьи легким и воздушным.
Ровная челка
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Надежно спрятав половину лица под челкой и скрыв от окружающего мира брови и половину глаз, мы прибавляем себе минимум пять лет. Согласитесь, такой эффект никому не нужен. Тем более что ровная густая прямая челка давно уже вышла из моды.
Исправляем: откажитесь от челки — открытое лицо выглядит намного естественней и приятней. Либо можно сделать челку косой, переложив ее на один бок — тогда плотный неструктурированный срез заберет на себя все внимание. Асимметрия воспринимается нашим глазом как что-то неправильное (и при этом чарующее). Отвести взгляд от таких деталей очень сложно.
Прилизанные волосы
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Тугой хвост с зализанными прядями рекомендуется носить девушкам с идеальным овалом лица. Как правило, собранные волосы подчеркивают несовершенства кожи и выдают возраст. С такой прической все несовершенства, которые мы так тщательно пытаемся скрыть, выступают на всеобщее обозрение, как на витрине.
Исправляем: чтобы прическа «работала» на вас и против возраста, делаем хвост не слишком высоким и чуть распушенным, выпускаем несколько прядей, создавая легкий эффект слегка выбившегося небрежного локона. Благодаря свободному стилю прикорневой объем сохранится и добавит образу юности, нежности. Должно сложиться ощущение, что вы недавно встали с постели, умылись и вот уже красивая, легкая и воздушная (все как в 20 лет).
Укладка без объема
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С возрастом волосы становятся тоньше (надевать шапку на влажные волосы точно не советуем) и естественный объем потихоньку сходит на нет, а отсутствие объема предательски подчеркивает возраст, как бы не противились это признать.
Исправляем: необходимо срочно добавить объем. Для удлиненной челки и стрижки каре пользуемся стайлингом: он сделает волосы упругими, густыми и блестящими. Кончики волос слегка помните и придайте им небрежный вид — легкий ветер в голове и образ омолодит, и настроение поднимет.
Ян Кирила
Эксперт по волосам System Professional
Начес или гофре
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Буквально 7 лет назад объемная прическа в сочетании с прямой челкой считалась достаточно хорошим показателем стиля и способностью самовыражаться. Но сейчас такие форматы возможны разве что на показах — в повседневности они воспринимается довольно странно, учитывая тот факт, что сейчас тренд на натуральность и легкую небрежность. Если вы хотите добиться объема в прикорневой зоне, рекомендую применять укладочные средства с фиксацией. Даже сухой шампунь подойдет для фиксации и создания естественного объема.
Тугие косы
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Обратите внимание, что тугие косы создают ощущение несвежих волос и подходят больше детям или подросткам. Если вам нравятся косы или собирать волосы таким образом, разнообразьте прическу, распушите волосы, заплетите косы только на концах, мягко собирая всю массу волос. Создайте элемент небрежности.
Очень длинные волосы
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Такие волосы требуют тщательного ухода и правильного окрашивания, в противном случае они будут старить вас и создавать эффект халатного отношения к своим волосам и неухоженности. Идеальная длина для всех возрастов — до лопаток. Когда волосы не слишком короткие, есть возможность создавать различные варианты укладок и даже экспериментировать.
Мелкие или средние накрученные и не растрепанные локоны
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Сейчас более актуальной историей являются легкие, растрепанные и естественные локоны, иногда даже не требующие особых усилий для их создания. Затрагивая тему натуральных кудрявых волос, рекомендую нанести увлажняющее средство на волосы или стайлинг и дать им возможность высохнуть самостоятельно.
Виталий Пашенко
Эксперт студии PARK BY OSIPCHUK, топ-стилист Londa professional
«Хотя, мы знаем, что нынешняя мода очень вариативная и персонализирована под каждого из нас, порой взгляд цепляет форма стрижки, которая как бы выбивается и выглядит старомодно. Что нужно знать, чтобы быть супермодным, имея стрижку слоями на длинные волосы? Самое главное — не нужно, чтобы первые слои начинались выше линии подбородка, каждый последующий текстурный слой не должен очень сильно выбиваться из предыдущего, а теменная зона не должна быть с внутренним подчесом. Тем самым мы визуально уменьшаем лицо девушки. Вся текстурная стрижка на длинные волосы должна быть подвижная и пластичная.
Что касается форм на среднюю длину волос (различные вариации каре), как в одну линию, так и с текстурой, нужно избегать в стрижке средней длины, простриженной в одну плотную линию утрированных прикорневых объемов, асимметрии лицевых прядей в сочетании еще и с достаточно густой короткой челкой. Текстурное каре на среднюю длину не должно быть чуть ниже линии плеча и суперобъемным во всех зонах головы. Эта форма будет очень классно смотреться, когда линия периметра будет на середине шеи, а каждый последующий слой будет не сведенный и добавлять движения в волосах и расставлять акценты.
Ну и стрижки на короткие волосы. Мы рассмотрим те формы, которые не только прибавят вам возраст, но и негативно подчеркнут те или иные формы лица. Не должно быть никогда на коротких волосах перенаправление прядей во фронтальной зоне на затылок, что, в свою очередь, дает эффект шара, и, конечно же, нужно избегать подбривание зоны краевой линии роста волос и височных зон. Эта форма была популярна в девяностые годы, и своего рода трендсеттером стала в то время Виктория Бекхэм. С того времени эта форма претерпела глобальные изменения и стала выглядеть без такого резкого увеличения длин, от самых коротких на затылке и супердлинных у лица. Но до сих пор некоторые парикмахеры стригут звездам такую форму».
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