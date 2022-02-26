Фатальная ошибка: 7 причесок, которые старят любую женщину

«Хотя, мы знаем, что нынешняя мода очень вариативная и персонализирована под каждого из нас, порой взгляд цепляет форма стрижки, которая как бы выбивается и выглядит старомодно. Что нужно знать, чтобы быть супермодным, имея стрижку слоями на длинные волосы? Самое главное — не нужно, чтобы первые слои начинались выше линии подбородка, каждый последующий текстурный слой не должен очень сильно выбиваться из предыдущего, а теменная зона не должна быть с внутренним подчесом. Тем самым мы визуально уменьшаем лицо девушки. Вся текстурная стрижка на длинные волосы должна быть подвижная и пластичная.

Что касается форм на среднюю длину волос (различные вариации каре), как в одну линию, так и с текстурой, нужно избегать в стрижке средней длины, простриженной в одну плотную линию утрированных прикорневых объемов, асимметрии лицевых прядей в сочетании еще и с достаточно густой короткой челкой. Текстурное каре на среднюю длину не должно быть чуть ниже линии плеча и суперобъемным во всех зонах головы. Эта форма будет очень классно смотреться, когда линия периметра будет на середине шеи, а каждый последующий слой будет не сведенный и добавлять движения в волосах и расставлять акценты.

Ну и стрижки на короткие волосы. Мы рассмотрим те формы, которые не только прибавят вам возраст, но и негативно подчеркнут те или иные формы лица. Не должно быть никогда на коротких волосах перенаправление прядей во фронтальной зоне на затылок, что, в свою очередь, дает эффект шара, и, конечно же, нужно избегать подбривание зоны краевой линии роста волос и височных зон. Эта форма была популярна в девяностые годы, и своего рода трендсеттером стала в то время Виктория Бекхэм. С того времени эта форма претерпела глобальные изменения и стала выглядеть без такого резкого увеличения длин, от самых коротких на затылке и супердлинных у лица. Но до сих пор некоторые парикмахеры стригут звездам такую форму».