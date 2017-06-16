Мы собрали шесть самых распространенных мифов об уходе за волосами, чтобы раз и навсегда разобраться, что из них правда, а что — ложь.

Волосы нельзя мыть каждый день

То, что волосы нельзя мыть каждый день — миф, но важно знать тип своих волос. В центрах красоты Aldo Coppola индивидуально для каждого клиента проводят консультацию, определяют тип и структуру волос — и только потом подбирают определенную линейку для ухода. Своим клиентам рекомендую профессиональную линию ухода за волосами Aldo Coppola, в основе которой — натуральные компоненты, способствующие восстановлению и укреплению волос.

Все красители портят волосы

Безусловно, это так, если речь идет о химическом красителе. Но существует и окрашивание хной. Хна — натуральный продукт. Из листьев, которые собирают во время цветения, после высушивания и растирания в порошок изготавливается краска. Хна помогает в лечении волос и кожи головы. Волосы становятся плотными, блестящими, объемными. Клиент получает не только цвет мечты, но и уход. Для индивидуального коктейля с хной, разработанного для насыщенности, а также закрашивания седых волос, мы используем пигмент на водной основе. И важное замечение: хной можно добиться любого оттенка — от темного каштана до золотистого блонда.

Стрижка волос по лунному календарю

У каждого человека своя вера во что-либо. Не могу сказать, что это неправда, лично я не вижу разницы. Рекомендую больше ориентироваться на профессионализм стилиста и технику школы. Например, в центрах красоты Aldo Coppola разработаны специальные авторские техники стрижек, после которых волосы растут густыми и здоровыми, а форма остается идеальной вне зависимости от стадии луны и солнца. Это точно работает!

Нужно часто менять шампунь

В наших центрах красоты есть несколько линий по уходу за волосами, которые можно менять в зависимости от потребностей (пористые, тонкие, окрашенные) и сезона. На летний период в сезон отпусков рекомендую солнечную линию с защитой SPF Aquamare. После отпуска подойдет Olli Essenziali Aldo Coppola — комплекс эфирных масел, где акцент сделан не только на восстановление структуры волос, но и имеет терапевтическое свойство ароматерапии: успокаивает, тонизирует и дарит прекрасное настроение.

Волосы могут вырасти только до определенной длины

Это миф! Сейчас существует большой спектр услуг по SPA-процедурам. SPA-терапевт проводит консультацию, уделяя особое внимание проблеме. В процедуру входит массаж головы, что способствует циркуляции крови, укреплению луковицы волос. Волосы растут здоровыми, блестящими и эластичными.

Волосы имеют «память»

Это миф. Если выбрать профессионального стилиста, он сделает любую стрижку, укладку и окрашивание. Наоборот, рекомендую не бояться экспериментов, а позволять себе творческий выбор под настроение, сезон, повод.

Текст: Дарья Бударова

Фото: открытые интернет-источники