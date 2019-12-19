AirTouch, удлиненный боб и не только: какие стрижки и окрашивания будут актуальны в 2020 году
Модные стрижки 2020 года
В 2020 году грядет время стрижек, способных подойти всем! Особенное внимание привлекают Лонг боб, ультракороткие стрижки, Паж, Шегги или, как эту прическу еще называют в Америке, Лоб.
Лонг Боб
Это Боб на уровне от середины шеи до ключицы. Точно длину определит овал вашего лица. Например, если у девушки острый подбородок, то длина на его уровне станет идеальной. Девушки с круглым лицом выберут скорее длину до ключиц. Важной деталью стрижки станет текстура с помощью градуировки. Такую форму легче уложить обычным текстурирующим спреем.
Ультракороткие стрижки
Такую прическу выберут девушки без ограничений на «дресс-код». Смело окрашивайте такие волосы в перламутрово-розовые оттенки, которые добавят нежности дерзкой длине.
Фото: vostock-photo
Паж
Эта стрижка пришла к нам из 70-х и обещает закрепиться в грядущем году. Причин этому несколько. Во-первых, визуально плотный срез, окружающий всю голову, прекрасно работает на коррекцию деталей лица. Во-вторых, у такой формы нет возраста, она одинаково украсит и юную девчонку, и даму элегантного возраста. Современный Паж будет выглядеть небрежно из-за абсолютного тренда на текстуру. Рваный вариант поможет справиться даже с самыми непослушными волосами.
Шегги (Лоб)
Это сочетание рваной, профилированной формы с тонкой симметричной окантовкой на средней или короткой длине волос. Фишка такой стрижки в ее легкости! Выполняется она преимущественно на сухие волосы. Общая длина остается. Пудра для прикорневого объема – это любимая помощница для носителей современного образа Шегги.
Челка
Еще один тренд, вернувшийся к нам в 2019 году и проникающий в 2020-й, – челки! Любая форма, любая длина. Модные дома уже демонстрировали нам микро-челки весной и косые длинные челки осенью. Если вы начали задумываться вернуть себе былое обрамление лица – наступило самое время! Помните Дакоту Джонстон из фильма «Пятьдесят оттенков серого»? Ее нарочито небрежная челка становится отправной точкой для изменений в собственном образе!
Фото: vostock-photo
Модные окрашивания 2020 года
Если говорить о глобальном тренде в прическах, то это по-прежнему естественность!
Натуральные цвета – самые часто встречающиеся на подиумах! Яркие волосы встречаются как единичный тренд и крайне мало дизайнеров используют их в образах 2020 года.
В моде будут холодные и теплые оттенки, поэтому выбирайте тот, который подчеркнёт оттенок ваших глаз и кожи. Нужно помнить, что во все времена и сезоны иметь ухоженные волосы – это must have.
Модные укладки 2020 года
Что касается укладо обладательницы длинных волос смогут выглядеть ультрамодно, заплетая две симметричные косы. Круче всего, если косы будут тугими и заплетены низко, они должны лежать на плечах.
Самое модное украшение – цветы, поэтому заколки, ободки и резинки с цветами всегда приветствуются. Ретро-прически с поднятыми челками и височными прядями от лица – тоже часто фигурируют на подиумах в коллекциях следующего года. Но помните, этот вариант укладки может прибавить возраст, особенно если у вас есть лишний вес.
Техника окрашивания AirTouch, популярна уже пару лет и останется в тренде в 2020-м: волосы перед обработкой разделяют на пряди, а затем обдувают струей воздуха из фена так, чтобы от каждой из прядок осталось примерно 30-50% первоначального объема, именно эти волосы и осветляются. Так получается естественный красивый рисунок, который не требует коррекции на протяжении нескольких месяцев. Сейчас, пожалуй, это самая популярная техника окрашивания в Москве. В прошлом осталось окрашивание «Омбре», когда на волосах виден четкий горизонтальный переход от темного к светлому. Популярна естественность. Также окрашивания прядей волос в яркие или полупрозрачные оттенки розового фиолетового, бирюзового, фуксии остались популярны, в основном, среди подростков. В целом, креативные окрашивания сейчас не слишком востребованы.
Стрижки, которые будут неактуальны в 2020 году
Что уже точно не перейдет с нами в новый год, как и следовало ожидать, — это длинные волосы. Хватило одного сезона, чтобы девушки поняли, как это непрактично и неудобно. Попрощаемся в 2019 году также и со стрижкой «сессон». Волосы одной длины сменяют каскадные многослойные стрижки. Длина каре по-прежнему актуальна, однако, если в прошлом сезоне на пике популярности была средняя длина каре, то в этом актуальны будет модна короткая, средняя и удлиненная. Кроме того, совсем уходит из обихода в 2020 году плотный срез. Если и хотите подчеркнуть длину волос, рекомендуется облегчить ее любым слоистым способом (каскадным, например).
Фото: vostock-photo
Окрашивания, которые будут немодны в 2020 году
Холодные оттенки
Что касается цвета, здесь однозначно уходят все холодные оттенки — особенно так полюбившийся в 2018-2019 году цвет «алюминиевой кастрюльки». В целом блонд будет популярен как никогда, но он становится более теплым и естественным. Все цвета на любом уровне будут иметь золотисто-медный-персиковый подтон. Скорее всего, это связано с тем, что в одежде актуальными становятся желтый, оранжевый цвет.
Мелирование
Прогрессивные девушки окончательно откажутся от классического мелирования: думаю, еще не один сезон предпочтение будет падать на эффект выгоревших волос и более мягкое осветление волос —шатуш, аиртач (airtouch). Это идеальный способ на какое-то время забыть об окрашивании: большинство девушек делает такое окрашивание раз в полгода.
Прямые пигменты ярких цветов
Уйдут прямые пигменты ярких цветов, фаворитом в этом новом сезоне будут все оттенки зеленого и пастельные оттенки персикового, карамельно-розового розового, сиреневый. Красить будут и все волосы, и делать акценты. Прямые пигменты очень быстро вымываются и это, безусловно, плюс для тех, что любит часто менять цвета. Для поддержания цвета можно использовать прямые пигменты в сочетании с маской для волос.
Немодные укладки 2020 года
Окончательно уходят крупные локоны от лица — среди модных девушек и женщин они будут считаться моветоном. Исключением будут мелкие локоны — они как никогда будут актуальны, особенно в каскадных стрижках. Очень популярными остаются волны, но они тоже становятся более мелкими, чем в 2019 году. Из укладок уходит объем, он остается только в ретро-прическах, в естественных укладках объем отсутствует. Мокрые эффекты актуальны во всех вариациях: и в укладках, и в прическах активно идет подражание 80-90-м годам. Именно поэтому так актуальна прическа «ракушка».
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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