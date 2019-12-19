AirTouch, удлиненный боб и не только: какие стрижки и окрашивания будут актуальны в 2020 году

Модные стрижки 2020 года

В 2020 году грядет время стрижек, способных подойти всем! Особенное внимание привлекают Лонг боб, ультракороткие стрижки, Паж, Шегги или, как эту прическу еще называют в Америке, Лоб.

Лонг Боб

Это Боб на уровне от середины шеи до ключицы. Точно длину определит овал вашего лица. Например, если у девушки острый подбородок, то длина на его уровне станет идеальной. Девушки с круглым лицом выберут скорее длину до ключиц. Важной деталью стрижки станет текстура с помощью градуировки. Такую форму легче уложить обычным текстурирующим спреем.

Ультракороткие стрижки

Такую прическу выберут девушки без ограничений на «дресс-код». Смело окрашивайте такие волосы в перламутрово-розовые оттенки, которые добавят нежности дерзкой длине.