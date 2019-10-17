Провальные прически Йоханссон, Паркер и других звезд, которые не стоит повторять
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Фото: eastnews.ru
Скарлетт Йоханссон
Фото: eastnews.ru
Один из самых ярких примеров неудачной стрижки. Нет, к мастеру никаких претензий — он свою работу выполнил качественно, но тем не менее прическа «аврора» выглядит на Скарлетт, мягко говоря, олдскульно. Короткие спереди и длинные сзади пряди смотрятся неряшливо и явно не к лицу актрисе. Складывается впечатление, что она внезапно связалась с плохой компанией и перестала ухаживать за собой.
Ким Кардашьян
Фото: Globallookpress.com
Прическа «кок» сама по себе весьма недурна, но есть одно «но»: идет она исключительно Элвису. Всем остальным о залаченном начесе лучше позабыть. И Ким Кардашьян не исключение.
Кристен Стюарт
Фото: Globallookpress.com
Кристен любит экспериментировать с длиной и цветом волос, да и укладки предпочитает порой весьма необычные. По большей части ее стилисты справляются со своей задачей превосходно или хотя бы хорошо, однако данный вариант выглядит не просто нелепо и глупо, а неряшливо. Будто бы актриса пару недель не мыла голову, а потом хаотично заколола слипшиеся пряди и решила, что и так симпатично — в самый раз для красной ковровой дорожки.
Сара Джессика Паркер
Фото: Globallookpress.com
Звезда «Секса в большом городе» славится своей любовью к славянской культуре, но коса а-ля Юлия Тимошенко делает ее голову непропорционально большой по сравнению с телом да и в целом не очень ей подходит.
Анджелина Джоли
Фото: DPA portal.picture-alliance.com
У актрисы был довольно долгий период в жизни, когда она выглядела будто невеста Дракулы, в ночи восставшая из склепа. Темная одежда, готичный макияж и, конечно же, черные, как вороново крыло, локоны. Одного Анджелина не учла: тонкие и длинные волосы такого цвета удешевляют образ. Более теплые, шоколадные оттенки, которые она выбирает сейчас, ей к лицу гораздо больше.
Дженнифер Лав Хьюитт
Фото: Globallookpress.com
Стрижка актрисы вопросов не вызывает, но окрашивание! Оно выглядит как минимум странно и даже комично. Складывается ощущение, что мастеру просто-напросто не хватило краски и он решил оставить все как есть, а Дженнифер с ним согласилась.
Екатерина Волкова
Фото: starface
Екатерина Волкова женщина красивая и актриса неплохая, но короткие, тугие кудри в сочетании с обесцвеченным блондом явно были не лучшим решением. Такая прическа прибавляет звезде добрых полтора десятка лет. А все потому, что выглядит она очень старомодной и напоминает о престарелых леди из позапрошлого века, застегнутых на все пуговицы и обучающих французскому нерадивых студентов.
Анастасия Волочкова
Фото: Instagram
Боб, который выбрала светская львица в попытках поэкспериментировать с имиджем, — одна из самых модных причесок последних лет и этой осени в том числе. Испортить ее крайне сложно, но Анастасия — дама талантливая. Прическа предполагает объем и текстурированность, но бывшая балерина в своем желании сделать безупречную укладку перестаралась: зачем-то слишком приглаженные пряди с загнутыми внутрь концами превратили стрижку из остромодной в старомодную.
Дженнифер Лопес
Фото: eastnews.ru
Сегодня экстремальный объем под категорическим запретом, но и в 2002 году, когда Джей Ло решила выйти в свет в таком образе, это было весьма спорным решением. Сочетание кудрей, объема и заколотой назад пряди визуально сделало голову непропорциональной по отношению к телу, да еще и похожей на трапецию.
Тайра Бэнкс
Фото: eastnews.ru
Здесь и начес а-ля «Элвис жив», и гофре, и обрамляющие лицо отдельные пряди, и странное окрашивание — буйство фантазии, одним словом. Однако в реальности это смотрится чересчур креативно и мало кому идет, даже если ты так же красива, как Тайра Бэнкс.
Кэтрин Хейгл
Фото: Globallookpress.com
Сама по себе прическа очень даже хороша и актуальна, но укладка! Стилисты по непонятной причине решили сделать Кэтрин столь объемную укладку на волосах средней длины, и из молодой и стильной актрисы она в один момент превратилась в элегантную женщину на 15 лет старше реального возраста.
Дрю Бэрримор
Фото: Globallookpress.com
Еще одна любительница объема и начесов. Дрю обожает соорудить на своей голове Вавилонскую башню. Только зачем она это делает, непонятно, ведь давно известно, что такие укладки даже школьницу превратят в пожилую леди, а уж найти кого-то, кому реально подходит такая прическа, — задача не из легких.
Майли Сайрус
Фото: Globallookpress.com
Одна из самых нелепых укладок всех времен и народов. Если Майли хотела получить эффект «Я только что встала», задача явно провалена. Вместо этого на ее модной стрижке пикси произошел «взрыв», который стилист заботливо зафиксировал средствами для стайлинга. Подобная укладка не выглядит ни женственной, ни элегантной, ни по-бунтарски, а просто некрасивой и неуместной. Возможно, такой вариант подошел бы для какой-нибудь тематической или рейв-вечеринки, но для выхода в свет совершенно неуместен.
Фото: globallook press, starface, eastnews, picture-alliance, Instagram
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