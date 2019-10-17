Провальные прически Йоханссон, Паркер и других звезд, которые не стоит повторять

Казалось бы, со звездами работают топовые стилисты и визажисты, потому у них не может быть модных провалов. Никогда. Но каждая красная ковровая дорожка или светский раут служат доказательством обратного. И речь не только о странных нарядах или макияже, но и о прическах. И если неподходящую одежду легко сменить, а макияж и укладку смыть, то от неудачной стрижки не так просто отделаться. В новом материале Passion.ru — 13 самых неудачных причесок звезд, которые не надо повторять ни при каких обстоятельствах (уверены, сами знаменитости хотели бы забыть об этих провальных экспериментах).