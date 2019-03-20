Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Наташа Поли и другие звездные мамы, чьи дети выбрали карьеру моделей

Синди Кроуфорд – Кайя и Пресли Гербер
У топ-модели Синди Кроуфорд двое детей: девятнадцатилетний Пресли и семнадцатилетняя Кайя. Мальчик уже успел получить награду “Новая модель года” и контракты c Dolce&Gabbana, Calvin Klein Jeans и Tommy Hilfiger. Кайя пошла по стопам матери и один за другим покоряет модные подиумы: Chanel, Versace, Coach. Многие говорят об успехе Кайи с презрением: она ведь точная копия Синди! Выразительные скулы, длинные густые ресницы и пухлые губки – зачем миру вторая Кроуфорд? Впрочем, именитые дизайнеры и мировые издания души в Кайе не чаят. Синди Кроуфорд признается, что очень рада успехам детей, ведь они продолжили семейное дело.
Иоланда Ван Ден Херик – Джиджи, Белла и Анвар Хадид
Иоланда – бывшая фотомодель и актриса голландского происхождения. После завершения карьеры Херик вышла замуж за строительного магната Мохаммеда Хадид, от которого и появились дети: Джиджи, Белла и Анвар. Удивительно, что все трое выбрали карьеру в сфере моды, вдохновившись мамиными успехами. Сейчас Джиджи и Белла – ведущие модели Victoria’s Secret, а также главные фавориты мировых Недель мод, их работу можно увидеть на страницах мировых изданий. Они совсем не похожи друг на друга: ангельская внешность Джиджи разнится с холодным обликом Беллы. Многие замечают, что Джиджи имеет больше общих черт с Иоландой. Анвар – самый младший в семье, но не менее успешный в индустрии. Благодаря необычной внешности он уже успел стать лицом Hugo Boss, а его снимки украшают обложку Teen Vogue.
Виктория Бекхэм – Бруклин Бекхэм
Модель, бизнес-леди и икона стиля вдохновляет не только девушек по всему миру, но и собственную семью. Восторженные взгляды на показах Виктории и поддержка на всех мероприятиях – лишь малая часть того, как мужчины фамилии Бекхэм выражают свою любовь и заботу. Бруклин, сын Виктории и Дэвида, уже успел поработать актером, моделью и даже футболистом. Сейчас молодой человек остановился на новом увлечении – фотографии. С такими талантливыми и знаменитыми родителями, его успех – лишь вопрос времени.
Наталья Водянова – Лукас Портман
Тёплым взаимотношениям в семье топ-модели Натальи Водяновой можно только позавидовать! Совместные поездки, посещение показов, занятие спортом – лишь малая часть досуга детей знаменитости. Лукас Томас, старший сын модели, восторгается работой мамы. Мальчик, несмотря на юных возраст, уже принимает участие в благотворительной деятельности. На московском забеге "Обнаженные сердца" Лукас бежал вместе с Натальей и помог собрать средства на помощь детям с аутизмом. Кстати, спортом он занимается и для удовольствия! Одни из любимых его хобби – конная езда и серфинг.