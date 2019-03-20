logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Наташа Поли и другие звездные мамы, чьи дети выбрали карьеру моделей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 24

Ранд Джербер, Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, Пресли Гербер

Фото: Global Look Press / Brett Cove
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Быть мамой – трудная задача для успешной женщины, а с плотным графиком успевать воспитывать детей и заниматься собственной карьерой – еще сложнее. Впрочем, топ-звезды 90-ых с этим справляются на ура. Редакция Passion.ru расскажет и покажет, как выглядят и чем занимаются дети селебрити из мира моды. Все подробности – в материале!

Синди Кроуфорд – Кайя и Пресли Гербер

1 / 3

Кайя Гербер

Фото: Models.com
Arrows-left
Arrows-right
Reload

У топ-модели Синди Кроуфорд двое детей: девятнадцатилетний Пресли и семнадцатилетняя Кайя. Мальчик уже успел получить награду “Новая модель года” и контракты c Dolce&Gabbana, Calvin Klein Jeans и Tommy Hilfiger. Кайя пошла по стопам матери и один за другим покоряет модные подиумы: Chanel, Versace, Coach. Многие говорят об успехе Кайи с презрением: она ведь точная копия Синди! Выразительные скулы, длинные густые ресницы и пухлые губки – зачем миру вторая Кроуфорд? Впрочем, именитые дизайнеры и мировые издания души в Кайе не чаят. Синди Кроуфорд признается, что очень рада успехам детей, ведь они продолжили семейное дело.

Иоланда Ван Ден Херик – Джиджи, Белла и Анвар Хадид

1 / 5

Белла Хадид, Джиджи Хадид

Фото: AUG/face to face
Arrows-left
Arrows-right
Reload

Иоланда – бывшая фотомодель и актриса голландского происхождения. После завершения карьеры Херик вышла замуж за строительного магната Мохаммеда Хадид, от которого и появились дети: Джиджи, Белла и Анвар. Удивительно, что все трое выбрали карьеру в сфере моды, вдохновившись мамиными успехами. Сейчас Джиджи и Белла – ведущие модели Victoria’s Secret, а также главные фавориты мировых Недель мод, их работу можно увидеть на страницах мировых изданий. Они совсем не похожи друг на друга: ангельская внешность Джиджи разнится с холодным обликом Беллы. Многие замечают, что Джиджи имеет больше общих черт с Иоландой. Анвар – самый младший в семье, но не менее успешный в индустрии. Благодаря необычной внешности он уже успел стать лицом Hugo Boss, а его снимки украшают обложку Teen Vogue.

Виктория Бекхэм – Бруклин Бекхэм

1 / 3

Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Бруклин Бекхэм

Фото: Global Look Press /Mehdi Taamallah
Arrows-left
Arrows-right
Reload

Модель, бизнес-леди и икона стиля вдохновляет не только девушек по всему миру, но и собственную семью. Восторженные взгляды на показах Виктории и поддержка на всех мероприятиях – лишь малая часть того, как мужчины фамилии Бекхэм выражают свою любовь и заботу. Бруклин, сын Виктории и Дэвида, уже успел поработать актером, моделью и даже футболистом. Сейчас молодой человек остановился на новом увлечении – фотографии. С такими талантливыми и знаменитыми родителями, его успех – лишь вопрос времени.

Наталья Водянова – Лукас Портман

1 / 3

Лукас Портман, Наталья Водянова

Фото: Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload

Тёплым взаимотношениям в семье топ-модели Натальи Водяновой можно только позавидовать! Совместные поездки, посещение показов, занятие спортом – лишь малая часть досуга детей знаменитости. Лукас Томас, старший сын модели, восторгается работой мамы. Мальчик, несмотря на юных возраст, уже принимает участие в благотворительной деятельности. На московском забеге "Обнаженные сердца" Лукас бежал вместе с Натальей и помог собрать средства на помощь детям с аутизмом. Кстати, спортом он занимается и для удовольствия! Одни из любимых его хобби – конная езда и серфинг.

1 из 3

ПредыдущаяКейт Мосс – Лила Грейс
Arrows-right
Кейт Мосс – Лила Грейс
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Знакомьтесь, Мила Чернышева»: 47-летняя Анастасия Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери
Началова попала в реанимацию из-за многомиллионного судебного иска от бывшего гражданского мужа?
«Сильно и мощно»: клип и песня Сергея Лазарева для «Евровидения-2019» понравились его поклонникам
«Никакой простоты»: томная Лариса Гузеева позирует в домашнем интерьере
Беременная жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина прилетела в Россию
«Спасибо папе Максиму»: Собчак показала роскошный букет от Виторгана после объявления о разрыве