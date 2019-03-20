Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Наташа Поли и другие звездные мамы, чьи дети выбрали карьеру моделей

Иоланда – бывшая фотомодель и актриса голландского происхождения. После завершения карьеры Херик вышла замуж за строительного магната Мохаммеда Хадид, от которого и появились дети: Джиджи, Белла и Анвар. Удивительно, что все трое выбрали карьеру в сфере моды, вдохновившись мамиными успехами. Сейчас Джиджи и Белла – ведущие модели Victoria’s Secret, а также главные фавориты мировых Недель мод, их работу можно увидеть на страницах мировых изданий. Они совсем не похожи друг на друга: ангельская внешность Джиджи разнится с холодным обликом Беллы. Многие замечают, что Джиджи имеет больше общих черт с Иоландой. Анвар – самый младший в семье, но не менее успешный в индустрии. Благодаря необычной внешности он уже успел стать лицом Hugo Boss, а его снимки украшают обложку Teen Vogue.

Виктория Бекхэм – Бруклин Бекхэм