Выкинуть пинцет, не скупиться на масла и еще 6 лайфхаков для создания идеальных бровей

Заботьтесь о форме бровей

Тонкие перещипанные брови остались далеко в прошлом: сейчас актуальна мягкая естественная форма, в меру широкая, без резких углов и четких линий.

Если вы хотите отрастить брови после неудачной коррекции, запаситесь терпением – на это может уйти больше времени, чем вы думаете. Однако, если луковицы у волосков не были повреждены, скорее всего, шансы есть! Наметьте будущую форму вместе с мастером, приходите на процедуру коррекции не чаще, чем раз в месяц, самостоятельно подщипывайте лишний пушок, не приближаясь к намеченной форме ближе, чем на 5 мм. Для стимуляции роста лучше не использовать гормональных препаратов, а вот регулярный мягкий масляный массаж может ускорить процесс.

Наносите на брови масла

Волоски можно смазывать на ночь или после умывания специальным маслом (например, маслом усьмы, абрикосовым или маслом виноградных косточек) чтобы обеспечить питание и увлажнение – особенно это актуально при долговременной укладке (химическая процедура, позволяющая задать волоскам нужное направление на срок до 1,5 месяцев).