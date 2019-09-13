Выкинуть пинцет, не скупиться на масла и еще 6 лайфхаков для создания идеальных бровей

Редакция Passion.ru выяснила, как относительно быстро вернуть испорченным бровям былую красоту и даже подкорректировать тонкие и редкие от природы.
Заботьтесь о форме бровей
Тонкие перещипанные брови остались далеко в прошлом: сейчас актуальна мягкая естественная форма, в меру широкая, без резких углов и четких линий.
Если вы хотите отрастить брови после неудачной коррекции, запаситесь терпением – на это может уйти больше времени, чем вы думаете. Однако, если луковицы у волосков не были повреждены, скорее всего, шансы есть! Наметьте будущую форму вместе с мастером, приходите на процедуру коррекции не чаще, чем раз в месяц, самостоятельно подщипывайте лишний пушок, не приближаясь к намеченной форме ближе, чем на 5 мм. Для стимуляции роста лучше не использовать гормональных препаратов, а вот регулярный мягкий масляный массаж может ускорить процесс.
Наносите на брови масла
Волоски можно смазывать на ночь или после умывания специальным маслом (например, маслом усьмы, абрикосовым или маслом виноградных косточек) чтобы обеспечить питание и увлажнение – особенно это актуально при долговременной укладке (химическая процедура, позволяющая задать волоскам нужное направление на срок до 1,5 месяцев).
Фото: vostock-photo
Правильно подбирайте оттенок бровей
Если говорить о цвете бровей, то подбирать его лучше, ориентируясь на общий колорит и оттенок волос: для блондинок идеально выбирать тона чуть темнее натурального, шатенкам и брюнеткам – на тон светлее. Обладательницам медовых, медных и золотистых оттенков волос стоит быть особенно внимательными при выборе средств для окрашивания бровей – исключите все холодные оттенки (например, графит), иначе брови на контрасте с волосами будут выглядеть искусственно серыми, если же добавить бровям немного тепла, весь образ сразу станет мягче и естественнее.
Не забывайте о макияже бровей
Есть множество текстур для придания формы бровям при помощи макияжа: тени, гели, карандаши, воски, помады – каждая из них обладает определенным уровнем насыщенности и фиксации. Если необходимо «достраивать» брови с помощью макияжа, выбирайте продукты с кремообразной и гелевой текстурой – они лучше фиксируются на коже и их проще растушевывать. Если же брови густые и непослушные, для их укладки отлично подойдет специальный воск, а недостающие волоски (если такие имеются) можно дорисовать тенями или специальным фломастером.
Фото: vostock-photo
Помните, что четких линий в макияже бровей быть не должно: верхняя граница и основание брови (у переносицы) всегда мягче чем «хвостик» и нижняя граница. И никаких «домиков»! Это значит, что самая высшая точка брови всегда смещена к виску и никогда не должна находиться посередине брови.
Если вы любите прозрачный гель для укладки, но расстраиваетесь что он быстро мутнеет и виден на волосках: возьмите за правило наносить его только чистой щеточкой, для этого каждый раз после нанесения и перед тем как снова окунуть ее в тубу с гелем, вытирайте остатки продукта об чистую безворсовую салфетку. Гель быстро мутнеет, когда в него попадают частички косметики или кожи.
Порой для того, чтобы отрастить брови, хватает только одного совета – выкинуть пинцет, ведь когда вы ежедневно подщипываете что-то, по вашему мнению, лишнее, вы не даете новым волоскам ни единого шанса отрасти. Но есть еще несколько советов, которые помогут вам добиться идеальной формы бровей.
Скрабируйте брови
Хотя бы раз в неделю проходитесь мягким скрабом по коже в зоне бровей, избавляясь от омертвевших клеток, это необходимо, чтобы все масла и сыворотки, которые вы будете наносить, лучше проникали в луковицы. Перед окрашиванием и коррекцией тоже рекомендуется поскрабить брови, чтобы новые волоски не врастали и краситель лег равномерно.
Окрашивайте брови хной
Хна укрепляет волоски, а именно это нужно новому пушку, который вы отращиваете. Но это не значит, что вы должны делать эту процедуру еженедельно. Достаточно одного раза в месяц, поскольку излишнее укрепление тоже ни к чему – волоски могут стать жестче или вовсе начать обламываться. Прежде чем окрасить брови хной, сделайте тест на аллергию на сгибе локтя и следите за реакцией кожи в течение 48 часов, так как все-таки это натуральное средство.
Не делайте долговременную укладку бровей, если решили их отращивать
Долговременная укладка – очень популярная процедура, которая размягчает ваши волоски и позволяет уложить их, как вам нужно. Но ничего общего с пользой для волос у этой процедуры нет. Поэтому, если вы ее поклонницы, то делайте ее не чаще раза в 2,5-3 месяца. Это время, через которое брови полностью обновятся. В противном случае вы можете пересушить волоски, которые еще не сошли после процедуры, и они могут обломаться или просто выпасть местами.
Не гонитесь за идеальными бровями из Instagram
Почти всегда идеальная для вас форма бровей та, что дана вам природой, поэтому, если у вас в детстве не было густых и широких бровей, шансы отрастить их такими равны нулю. Подредактировать же форму и заполнить пробелы можно с помощью карандашей, теней, помадок и другой косметики.
Сейчас весь мир пропагандирует, что вы уникальны и неповторимы! Поэтому не просите у мастеров брови, как у той или иной звезды или как у вашей подруги, это невозможно, все мы разные, и если одному лицу подходят соболиные брови, то на другом они смотрятся громоздко и неуместно. Ну и, шаблонные плотно прокрашенные брови – это уже дурной тон. В моде легкость и естественность!
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, предоставлены брендами
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