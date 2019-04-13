Все о ревитонике: как работает система естественного омоложения и в чем секрет ее популярности

Хотя, конечно, сказать «заняться» – не совсем верно, правильнее будет – «сделать частью своей жизни», потому что метод предполагает регулярность, а точнее – ежедневное выполнение несложных упражнений. Это сложно с точки зрения самоорганизации, но если не лениться, можно добиться впечатляющих результатов, обрести красивую осанку, более свежий цвет лица и получить заметный антиэйдж-эффект – многочисленные фотоотчеты в «Инстаграме» – тому подтверждение.
В чем же заключается суть этого чудодейственного, судя по описанию, метода? Если кратко, ревитоника – это фейсфитнес, но не классический, предполагающий тренировку мышц, а другой – в основе которого расслабление и избавление от спазмов, сковывающих наши лицо и шею из-за постоянного напряжения, неправильной осанки и стресса.
Ревитоника – это научно обоснованная система восстановления лица, прошедшая медицинскую апробацию. По сути, это комплекс самомассажа лица и гимнастики для шеи, которые вы выполняете самостоятельно в удобное для вас время. Результат занятий – коррекция возрастных изменений, запуск процесса самоомоложения и восстановления нарушенных функций организма. Ревитоника эффективнее, экологичнее и полезнее множества процедур агрессивной косметологии. В ряде случаев это полноценная и доказанная альтернатива пластической хирургии.
Фото: vostock-photo/shutterstock
Чем эффективен метод
Ревитоника работает с неправильной осанкой, шейным остеохондрозом, нарушенным кровотоком, спазмом мышц лица и шеи и негативным эмоциональным фоном. То есть она не маскирует внешние возрастные изменения, а ликвидирует сами их причины. Благодаря этому занятия возвращают вам ваше собственное, не травмированное или трансформированное, а естественное и молодое лицо.
Каких результатов можно добиться
Ревитоника борется со всеми возрастными проявлениями: разглаживает морщины, избавляет от отеков, улучшает качество кожи, подтягивает ткани лица и шеи, возвращает их на молодые позиции. Регулярные занятия и соблюдение всех рекомендаций значительно улучшают осанку, восстанавливают кровоток в области головы, избавляют от мигреней, бессонницы и в целом повышают качество жизни. Эффект от упражнений можно увидеть и ощутить уже после первых занятий.
Противопоказания к занятиям ревитоникой
Общие противопоказания к занятиям соответствуют тем, что приняты в классической мануальной терапии: аутоиммунные заболевания, онкология, воспалительные процессы и т. д., а также ряд стоматологических проблем. Не все упражнения можно делать беременным женщинам и кормящим мамам.
Фото: архив пресс-службы
Осторожно! Мошенники!
Выбирая методику омоложения, всегда нужно отдавать предпочтение той, что опирается на твердую научную почву. Основана ли методика на научной базе? Прошла ли медицинскую апробацию? Есть ли доказанная эффективность, а не просто фото в Интернете? И, главное, какое образование и опыт за плечами у автора методики? Эти вопросы всегда нужно задать себе, прежде чем доверить свое лицо кому-либо и подписаться на онлайн-марафон, иначе потом придется разбираться с негативными последствиями и осложнениями.
С чего начать занятия
Чтобы понять, подходит ли вам этот метод, можно попробовать сделать несколько упражнений. Их можно найти как в YouTube и в официальном «Инстаграме» школы, но специально для читателей Passion.ru Анастасия Дубинская поделилась весенним омолаживающим мини-комплексом, который состоит из 3 приемов и поможет подтянуть ткани лица, поднять веки, уменьшить носогубные складки, восстановит форму губ, сформирует четкую подчелюстную линию.
Упражнение 1. «Неваляшка»
Данное упражнение предназначено для лифтинга височной области.
Упражнение 2. «Фырканье»
Это упражнение поможет расслабить губы, вернуть им полноту и избавит вас от хмурого выражения лица.
Упражнение 3. Лифтинг носогубной области
Этот несложный прием поможет заметно уменьшить носогубные складки.
Будьте всегда прекрасны!
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo/shutterstock
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