Все о ревитонике: как работает система естественного омоложения и в чем секрет ее популярности

В чем же заключается суть этого чудодейственного, судя по описанию, метода? Если кратко, ревитоника – это фейсфитнес, но не классический, предполагающий тренировку мышц, а другой – в основе которого расслабление и избавление от спазмов, сковывающих наши лицо и шею из-за постоянного напряжения, неправильной осанки и стресса.

Ревитоника – это научно обоснованная система восстановления лица, прошедшая медицинскую апробацию. По сути, это комплекс самомассажа лица и гимнастики для шеи, которые вы выполняете самостоятельно в удобное для вас время. Результат занятий – коррекция возрастных изменений, запуск процесса самоомоложения и восстановления нарушенных функций организма. Ревитоника эффективнее, экологичнее и полезнее множества процедур агрессивной косметологии. В ряде случаев это полноценная и доказанная альтернатива пластической хирургии.